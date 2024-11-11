Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области, баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, в результате попадания разрушен подъезд с первого по пятый этажи.

По предварительным данным, ранены восемь человек. Среди пострадавших двое детей, 10-летняя девочка и 11-летний мальчик, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Трое пострадавших госпитализированы — это 11-летний мальчик и женщины 58 и 75 лет. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят разбор завалов, под ними могут быть люди.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар, назвал российских военных "террористами". "Кривой Рог. Обычная пятиэтажка, по которой российские террористы ударили ракетой. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов", — заявил Зеленский.

"Каждый день, каждую ночь Россия оказывает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями. Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии. Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и более крепкой поддержке мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени", — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

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