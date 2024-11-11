Российские войска в ночь на 11 ноября атаковали дронами Николаев. В результате погибли пять человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, дрон разрушил частный одноэтажный дом, после чего там произошел пожар. Помимо этого, повреждены несколько квартир в четырехэтажном доме.

Российская армия также нанесла авиаудар по Запорожью, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По последним данным, один человек погиб, еще 21 человек пострадал. Среди раненых — пятеро детей в возрасте от 4 до 17 лет.

В результате авиаудара повреждены жилой дом и общежитие.

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