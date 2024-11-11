Новые люди Трампа. Кто будет «царем границ» и постпредом США при ООН

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал еще два ключевых назначения в своей будущей администрации. Том Хоман, занимавший пост директора Миграционной и таможенной полиции США во время первого срока Трампа, будет отвечать за контроль границ и депортацию нелегальных мигрантов. Член Палаты представителей от Нью-Йорка Элиз Стефаник станет постоянным представителем США при ООН.

Республиканцы все ближе к тому, чтобы получить полный контроль над Конгрессом. Они уже обеспечили себя большинство в верхней палате, Сенате, а для контроля над нижней палатой, Палатой представителей, им не хватает всего трех мандатов. По подсчетам CBS, сейчас у республиканцев 215 мест, у демократов — 210, для большинства нужно 218 (подведение итогов голосования продолжается).

Большинство в Палате представителей позволит республиканцам инициировать законопроекты, предполагающие расходы из федерального бюджета, а также запускать процедуру импичмента чиновников. Контроль над обеими палатами даст Трампу больше возможностей для проведения в жизнь своих инициатив, чем дает большинство только в одной палате Конгресса.

Тем временем Трамп анонсировал еще два назначения в свою будущую администрацию: 62-летний Том Хоман и 40-летняя Элиз Стефаник.

О будущем назначении Хомана он сообщил в своей соцсети Truth Social. Трамп написал, что Хоман будет "в ответе за границы нашей страны (неофициально — "пограничным царем", то есть уполномоченным по вопросам охраны границ и депортации. — прим. Би-би-си), в том числе за южную границу (с Мексикой), северную границу (с Канадой), за все морские границы и авиабезопасность".

Трамп добавил, что Хоман также будет отвечать за депортацию нелегальных мигрантов на родину. "Я не сомневаюсь, что он проделает фантастическую работу, то, чего мы давно ждем", — заключил избранный президент США.

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа было депортировать мигрантов, которые находятся в США нелегально, речь идет о нескольких миллионах человек.

О назначении Стефаник на пост постпреда при ООН Трамп заявил New York Post. Стефаник подтвердила изданию, что она приняла назначение. Официального заявления о ее новом посте пока не было.

Ранее Трамп назначил Сюзи Уайлс главой аппарата администрации. В своей речи, посвященной победе на выборах, Трамп назвал ее "Снежной королевой", имея в виду ее самообладание.

Также потенциальными членами будущей администрации Трампа называют миллиардера Илона Маска и активиста движения против вакцинации, юриста Роберта Кеннеди-младшего.

Сенатор от Флориды Рик Скотт, возможно, станет главой большинства в Сенате — его кандидатуру уже поддержали Маск и другие.

Никки Хейли и Майк Помпео, работавшие в первой администрации Трампа, не войдут в новую команду, заявил избранный президент.

Кто такой Том Хоман?

Роль Хомана недаром неофициально называется "пограничный царь": он будет отвечать за безопасность границ и депортационную политику — важнейшие темы предвыборной кампании Трампа.

62-летний Хоман, бывший офицер полиции, играл важную роль в первой администрации Трампа как исполняющий обязанности директора Миграционной и таможенной полиции.

Он ушел в отставку в 2018 году, но продолжил поддерживать жесткий курс Трампа по вопросам миграции. Он выступал за разлучение детей-мигрантов с их родителям, чтобы удержать потенциальных мигрантов от попыток нелегального пересечения границы. Хоман также говорил, что политики, поддерживающие идею "безопасных гаваней" для мигрантов, должны быть привлечены к ответственности.

Хоман — приглашенный научный сотрудник консервативного фонда Heritage, опубликовавшего "Проект 2025", который был воспринят как список пожеланий второго срока Трампа. Сам Трамп дистанцировался от этой организации.

Кто такая Элиз Стефаник?

В 2014 году Стефаник стала самой молодой женщиной, избранной в Конгресс — тогда ей было 30 лет. Она продолжает представлять 21-й район Нью-Йорка.

В начале своей политической карьеры Стефаник придерживалась умеренных взглядов и критиковала Трампа, но позже стала его активной сторонницей.

В заявлении для New York Post Трамп назвал ее "невероятно сильным, жестким и умным борцом за идею America First (Америка превыше всего — прим. Delfi)".

Роль представителя в ООН — ключевая для глобальной кооперации и безопасности. Стефаник будет представлять США в ООН во время активной фазы конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

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