Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил, что избранный президент США серьезно настроен остановить российско-украинскую войну. Об этом он сказал в комментарии Bloomberg.

"Мы в Европе и во всем мире должны понять, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на скорейшее достижение мирного соглашения. Между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров", — сказал Стубб.

Выступая на климатическом саммите в Баку, который открылся 12 ноября, Стубб перечислил четыре условия для достижения мира в Украине. По его мнению, к ним относится территория, гарантии безопасности, правосудие и восстановление.

The Washington Post писала, что 7 ноября состоялся телефонный разговор между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Собеседники газеты утверждают, что Трамп призвал Путина "не эскалировать войну в Украине" и напомнил ему о "значительном присутствии" американских военных в Европе. Они также обсудили возможное мирное соглашение между Россией и Украиной. В Кремле заявили, что этого разговора не было.

После победы Трампа на выборах The Wall Street Journal сообщала, что избранный президент США пока не утвердил ни один конкретный план своих советников о том, как прекратить российско-украинскую войну и убедить Путина и президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры. Советники Трампа предлагают остановить войну на нынешней линии фронта и временно прекратить переговоры о возможном вступлении Украины в НАТО.

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