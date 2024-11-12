Власти Украины разрабатывали свой "план победы" с учетом того, что следующим президентом США может стать республиканец Дональд Трамп, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

План разрабатывали в попытке склонить на свою сторону Трампа, который выступает за прекращение финансирования Украины и скорое завершение российско-украинской войны. По словам украинских и европейских чиновников, союзники Киева в Европе и США, в том числе высокопоставленные республиканцы, давали советы, как лучше сформулировать предложения, чтобы Трамп тесно сотрудничал с Киевом, а не прекращал предоставление критически важной помощи Украине.

Два предложения в "плане победы" подготовили специально для Трампа. Первое — замена некоторых американских войск в Европе украинскими после окончания войны. Второе — Украина поделится с западными партнерами важнейшими природными ресурсами. Последнее предложение, по данным FT, разработал сенатор-республиканец Линдси Грэм, офис Грэма это не комментировал.

Президент Украины Владимир Зеленский представил два упомянутых предложения на встрече с Трампом, прошедшей в сентябре в Нью-Йорке. Источник FT, осведомленный о встрече, сообщил, что американского политика они заинтересовали.

Украина начала разрабатывать свои предложения летом 2024 года, "чтобы навязать свою точку зрения, пока Трамп не успел навязать свою", сказал источник, причастный к разработке плана. "Уровень недовольства администрацией Байдена был настолько высок, что они почувствовали, что настало время перемен, и эти перемены (победа Трампа — прим. "Медуза") могут быть хорошими", — сказал источник.

Как отмечает FT, представители украинского бизнеса также предлагают властям предоставить Трампу полномочия по "инвестиционному отбору", чтобы он определял, кто может вести бизнес в стране. Один из источников рассказал, что это предложение называют аббревиатурой ABC — anybody but China ("Кто угодно, только не Китай"). По словам собеседника, предложение предполагает, что украинские отрасли, которые зависят от китайских технологий и материалов, например, телекоммуникации, перейдут на американские технологии. Разработка предложения находится на ранней стадии, но некоторые бизнесмены считают, что оно может заинтересовать Трампа.

Кроме того, по словам источников, Украина пытается "умиротворить лагерь Трампа", заменив посла страны в США Оксану Марченко. Ранее спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон потребовал уволить Марченко после того, как она организовала визит Зеленского на оборонное предприятие в США, на котором присутствовали только демократы. По словам источников, на пост посла предложили бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, но он отказался. МИД Украины, посольство страны в Вашингтоне и Кулеба это не комментировали.

Зеленский представил "план победы" в сентябре-октябре. Среди пунктов плана — приглашение Украины в НАТО, усиление украинской армии, "неядерное сдерживание" России (в том числе предоставление ракет "Томагавк") и снятие запрета на удары западными ракетами по целям в РФ. Союзники Украины не поддержали приглашение Украины в НАТО, пока идет война, как и удары западным оружием по территории России.

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