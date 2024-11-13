Российские войска утром ударили ракетами по столице Украины. В городе раздавались взрывы и работала ПВО, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, призвав жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Глава городской военной администрации Сергей Попко написал, что по Киеву были выпущены крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС. Он предупредил, что из-за воздушной тревоги в городе в качестве меры предосторожности могут временно отключат электричество.

Данных о последствиях российского удара по Киеву на момент публикации не было.

Позднее Кличко сообщил, что войска РФ также атаковали город ударными беспилотниками. "Один из дронов — над центром города. Оставайтесь в укрытиях!" — написал градоначальник.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву — дронами и ракетами. Киевская городская администрация уточнила, что армия РФ применила крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили несколько ракет и около 10 дронов.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области разрушено здание в Броварском районе, пострадал один человек. Глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко уточнил, что здание загорелось в результате падения обломков ракет. Пострадал 48-летний мужчина.

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