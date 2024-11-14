По данным NBC и Politico, Республиканская партия США победила в 218 округах на выборах в Палату представителей США и тем самым получила большинство кресел в нижней палате американского Конгресса.

Хотя голосование состоялось в минувший вторник одновременно с президентскими выборами, обработка бюллетеней в нескольких округах по-прежнему продолжается. В частности, еще не все голоса подсчитаны в Калифорнии, Орегоне, Алабаме, Айове и Огайо. Демократы лидируют примерно в половине из этих округов.

Ранее республиканцы получили большинство в Сенате, треть членов которого также переизбиралась на прошлой неделе. Голоса по-прежнему считают в Пенсильвании, но консерваторы уже довели размер своей фракции до 52 человек. Всего в Сенате заседают 100 депутатов.

Как отмечает Politico, Республиканская партия США впервые с 2018 года будет одновременно контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса. Это позволит избранному президенту Дональду Трампу в ближайшие два года проводить необходимые законы через парламент с меньшим сопротивлением при условии, что все республиканские конгрессмены поддержат инициативы главы государства.

При этом преимущество республиканцев в обеих палатах парламента незначительно. Учитывая, что Трамп уже выдвинул на несколько должностей в своей администрации действующих сенаторов и конгрессменов, их места в парламенте станут вакантными до проведения довыборов через несколько месяцев.

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