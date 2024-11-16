Участники протестов в Абхазии отказываются покидать захваченный парламент

Участники протестов против нового инвестиционного соглашения с Россией в непризнанной республике Абхазии в субботу отказались покидать здание парламента, куда они ворвались накануне.

Ранее президент отколовшейся от Грузии республики Аслан Бжания пообещал уйти с поста президента, когда протестующие покинут правительственный комплекс в Сухуми, а на пост временно исполняющего обязанности главы республики назначить вице-президента.

"Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат", — цитирует РИА Новости Бжанию, который сейчас находится в своем родном селе Тамыш.

Координационный совет абхазской оппозиции ранее призвал граждан прийти к 14:00 по местному времени к парламенту, чтобы потребовать отставки президента.

В пятницу, 15 ноября, абхазский парламент должен был рассмотреть новое инвестиционное соглашение с Россией.

Документ вызывает у абхазов опасения, что расширение российского бизнеса в республике лишит местных заработка на туризме.

Беспорядки начались ещё во вторник, 12 ноября, с задержания пяти оппозиционеров, и продолжались всю неделю.

В субботу участники протестов опубликовали заявление, в котором отметили, что захват правительственных зданий не был направлен против тесных связей Абхазии с Россией, но при этом обвинили Бжанию в "попытке использовать эти связи в своих личных корыстных интересах и манипулировании ими для усиления своего режима".

В пятницу Москва заявила, что с тревогой следит за событиями в Абхазии, назвав их "кризисной ситуацией". Российские власти призывают своих граждан воздержаться от поездок в регион.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году после пятидневной войны с Грузией, хотя Абхазия откололась от Грузии гораздо раньше - в начале 1990х.

Вместе с Россией независимость этих регионов признали несколько дружественных Москве стран, такие как Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирии.

Весь остальной мир считает эти регионы частью Грузии.

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