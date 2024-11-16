Объявляя о выдвижении Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб, новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал, что тот "прекратит эпидемию хронических болезней и сделает Америку снова великой и здоровой".

Рассказываем, как юрист, экоактивист и сторонник теорий заговора из самой известной семьи Демократической партии стал кандидатом на министерский портфель в следующей республиканской администрации.

От сторонника Обамы в союзники Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп всю неделю называл претендентов на ведущие роли в своей администрации. Некоторые из них — спорные фигуры без соответствующих квалификаций. Но для многих настоящий шок вызвал выбор в министры здравоохранения Роберта Кеннеди , который известен прежде всего распространением дезинформации о вреде вакцин.

Правда, выдвижение еще не означает автоматического назначения на эту роль — министров утверждает Сенат. На последних выборах республиканцы получили большинство в верхней палате Конгресса, но не все сенаторы-республиканцы полностью лояльны Трампу, и некоторые из них могут проголосовать против самых одиозных выдвиженцев. Предвидя это, будущий президент уже заявил о возможности использовать конституционную лазейку для назначения членов кабинета в обход Сената.

Детство Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего пришлось на взлет семьи Кеннеди в американской политике. Но два политических убийства — сначала его дяди, президента Джона Кеннеди в 1963 году, и затем отца, сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди в 1968-м, положили конец золотой эпохе этой ирландско-католической династии.

Юный Бобби, как называют его в семье, тяжело переживал смерть отца и злоупотреблял наркотиками. В 29 лет он был арестован за хранение героина и осужден на два года условно.

Приговор поставил крест на его прокурорской карьере, но открыл ему путь к настоящему призванию — борьбе против загрязнения окружающей среды и глобального потепления. Роберт Кеннеди-мл поставил свое юридическое образование на службу этой миссии, инициируя иски против безответственных корпораций. Ему часто ставят в заслугу очищение реки Гудзон, на которой стоит Нью-Йорк. Кеннеди также успешно лоббировал в Конгрессе принятие законов, защищающих природу, и отмену тех, которые позволяли ее загрязнять.

Благодаря этой репутации в 2008 году, после победы Барака Обамы на президентских выборах, он считался ведущим претендентом на пост главы Агентства по охране окружающей среды в новой администрации. Однако активист оказался слишком противоречивой фигурой для Обамы — республиканцы припомнили и его оскорбления в адрес климатических скептиков, и судимость за наркотики.

Для администрации Трампа, впрочем, прошлое Кеннеди вряд ли было препятствием — учитывая, что республиканец станет первым президентом США с уголовной судимостью. Не смутила Трампа и добавившаяся к послужному списку череда новых скандалов: Кеннеди обвинялся в домогательствах, в употреблении в пищу собачьего мяса и обезглавливании кита бензопилой. Он также признавался, что привез в Центральный парк Нью-Йорка тушу убитого медведя и оставил ее там. Наконец, New York Times узнала, что в мозгу у Кеннеди-младшего был найден червь-паразит.

Прежде камнем преткновения между ним и Трампом могла быть и позиция самого республиканского президента, который называл обманом и выдумкой теорию о вызванном человеческой деятельностью изменении климата. Но Кеннеди далеко ушел от идеалов экоактивизма своей молодости.

Последние десятилетия он посвятил популяризации неподтвержденных и ложных теорий в области медицины, утверждая, что вакцины вызывают аутизм у детей и могут быть вреднее болезней, против которых они защищают. Во время пандемии коронавируса он стал одним из самых известных антиваксеров, и в 2022 году страницы основанной им организации Children's Health Defense ("защита детского здоровья") были удалены с фейсбука и инстаграма за распространение медицинской дезинформации.

Политик также утверждал, что беспроводной интернет (wi-fi) вызывает рак, а химикаты в системе водоснабжения делают детей трансгендерами.

Он также считает, что фториды, которые добавляют в воду во всем мире для защиты зубов от кариеса, вызывают рак и другие заболевания. Доказательств этого нет.

Борьба против борьбы с вирусами

Роберт Кеннеди-младший хотел стать президентом США, причем изначально от Демократической партии, и примкнул к республиканцам, лишь обнаружив полное отсутствие перспектив в "родной" партии. Теперь он может возглавить важнейшее министерство, которому подчиняются медицинские агентства, социальные службы, а также управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

При этом Кеннеди считает, что эти институции не только не защищают здоровье американцев, а в некоторых случаях они ему активно вредят. Он обещал в первый же день после инаугурации Трампа уволить 600 сотрудников национальных институтов здравоохранения (NIH), отвечающих за биомедицинские исследования. Кеннеди считает ошибочным их фокус на инфекционных заболеваниях и разработке вакцин и лекарств против них.

Ряд врачей, представителей медицинских фондов и сенаторы от Демократической партии США назвали выбор Кеннеди на эту роль опасным, пугающим или даже безумным.

"Заявления господина Кеннеди на тему вакцин невероятно опасны, и они могут попросту пустить вспять сто лет прогресса", — заявил известный доктор Пат Басу, служивший старшим советником Белого дома.

Он сослался на доклад ООН о том, что больше 150 млн жизней было спасено за последние 50 лет благодаря вакцинации.

История показывает, что попытки политического вмешательств в работу Национальных институтов здравоохранения (NIH) приводили к серьезным последствиям не только для Америки, но и всего мира. Ряд исследователей ВИЧ/СПИД утверждали, что в 1970-х отказ Белого дома выделить ресурсы NIH на борьбу с новым вирусом был одним из факторов, который привел к его эпидемии. Консервативная администрация Рейгана хотела дистанцироваться от болезни, которая в народе называлась "гейской чумой".

Общий враг — фастфуд и газировка

В повестке Роберта Кеннеди-младшего есть элемент, который одобряют многие специалисты в области здравоохранения. Он хочет бороться с быстрым питанием, газировкой, чипсами, шоколадками и другой ультраперебработанной едой, созданной в промышленных условиях с использованием эмульгаторов, добавок, ароматизаторов и очищенных ото всех примесей ингредиентов.

Такая еда крайне вредна для здоровья и вызывает повышенный риск рака. Она особенно популярна в США и Британии, где, согласно некоторым исследованиям, она отвечает за больше, чем половину калорий в диете.

В этом вопросе Кеннеди, как и в других, не знает компромиссов — он даже назвал отравой то, что ел Дональд Трамп во время предвыборной кампании. Трамп известен своей любовью к McDonalds.

В последние годы исследования показали, что нездоровая диета и вредные привычки вроде курения приводят не только к ранним смертям, но и огромной нагрузке на экономику из-за резкого роста числа хронически больных людей, которые не могут работать и живут на пособия. Избыточный вес также ведет к другим болезням и обходится налогоплательщиками в миллиарды долларов в странах с государственным здравоохранением, таких как Британия.

В связи с этим все больше политиков делают фокус не на лечении болезней, а на общественных кампаниях по предотвращению вредных привычек и нездоровых диет — идея в том, чтобы бороться не с симптомами, а с причинами проблем.

Политики и эксперты в области здравоохранения выражают интерес к идеям Кеннеди в области здорового питания, сказал в разговоре с New York Times доктор Ананд Парек, глава медицинского направления Центр двухпартийной политики в Вашингтоне.

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