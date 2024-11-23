Объявление МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта вызвало яростную реакцию представителей всего политического спектра в Израиле и одобрение среди палестинцев и в ряде стран мира.

Это частичный пересказ материала корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это "мрачным днем ​​для справедливости и человечности", заявив, что своим решением МУС "выбрал сторону террора и зла вместо демократии и свободы".

Офис Нетаньяху назвал решение МУС "антисемитским", а сам МУС — "предвзятым и дискриминационным политическим органом". Он заявил, что Израиль "полностью отвергает ложные и абсурдные обвинения" в преступлениях, прописанных в обосновании к ордеру.

Президент США Джо Байден также назвал ордер МУС "возмутительным".

"Что бы ни подразумевал МУС, между Израилем и ХАМАС нельзя ставить знак равенства, — заявил Байден. — Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности".

В свою очередь ХАМАС, "Палестинский исламский джихад" и многие простые жители Газы приветствовали решение МУС.

"Мы призываем все страны мира сотрудничать с судом и привлечь к ответственности сионистских военных преступников Нетаньяху и Галанта и немедленно приступить к работе, чтобы остановить преступления геноцида против беззащитного гражданского населения в секторе Газа", — говорится в заявлении ХАМАС.

При этом группировка никак не стала комментировать ордер на арест главы своего военизированного крыла Мохаммада Дейфа, выданный в тот же день. Возможно, это связано с тем, что Дейф, как утверждает израильская сторона, был убит летом этого года.

И Израиль, и ХАМАС продолжают отвергать обвинения, выдвинутые против них МУС.

Реакция в мире

Выдача ордера на арест — это лишь часть процесса, и многое теперь будет зависеть от конкретных действий стран, ратифицировавших Римский статут, в соответствии с которым действует МУС. На данный момент это 124 страны, но в их число не входят США, Россия, Китай и сам Израиль.

Мнения Вашингтона и ряда европейских столиц по поводу ордера МУС на арест Нетаньяху и Галанта разделились.

США и так не обязаны подчиняться решениям МУС. Франция, Италия и Великобритания заявили, что уважают независимость этого суда, однако из этих слов не следует, что они готовы выполнить условия ордеров.

При этом союзники Израиля в ЕС отнеслись к ордерам скептически.

Премьер-министр Чехии заявил, что суд принял "неудачное решение", приравняв "избранных представителей демократического государства к лидерам исламистской террористической организации".

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вовсе заявил, что собирается пригласить Нетаньяху с визитом, "и в этом приглашении я гарантирую ему, что, если он приедет, решение МУС не будет иметь силы в Венгрии и мы не будем следовать его содержанию".

Пока из европейских стран только Нидерланды ясно дали понять, что намерены действовать в соответствии с решением МУС, то есть, судя по всему, Нетаньяху и Галант будут арестованы, если прилетят в эту страну.

Двойные стандарты ЮАР

Южная Африка, которая и возбудила дело против Израиля в МУС, обвинив его в геноциде, призвала "все государства-участники действовать в соответствии со своими обязательствами по Римскому статуту".

При этом сама ЮАР, подписавшая Римский статут, фактически отказалась в июле 2023 года арестовать Владимира Путина, который собирался в Йоханнесбург на саммит БРИКС и в отношении которого незадолго до этого МУС тоже выдал ордер на арест.

Так или иначе, как пишет корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, нет никаких сомнений в том, что решение МУС "является серьезным ударом по международному авторитету Израиля, по двум поименованным лицам и, в частности, по продолжающимся усилиям Израиля представить свою военную кампанию в секторе Газа как битву между силами добра и зла".

Израильтяне потрясены тем, что, по их мнению, мир, похоже, уже забыл про зверства, совершенные ХАМАС 7 октября прошлого года.

Палестинцы же, особенно жители Газы, чувствуют себя отомщенными, поскольку обвинения Израиля в военных преступлениях теперь поддержаны международным органом, имеющим определенный вес.

Тогда южноафриканские власти заявляли, что такой шаг спровоцирует серьезный конфликт между ЮАР и Россией, которая является важным экономическим партнером этой африканской страны.

В результате разногласий в этом вопросе между правительством и парламентом ЮАР официальный Йоханнесбург сам пытался убедить Путина не приезжать на саммит. В итоге его визит не состоялся.

Также ЮАР не выполнила ордер МУС на арест суданского лидера Омара аль-Башира во время его визита в страну в июне 2015 года.

Какие последствия может иметь выдача ордера?

Чисто технически ордеры МУС означают, что если Нетаньяху или Галант приедут в одну из стран, ратифицировавших статут, они должны быть арестованы и переданы суду.

Но международные юристы сомневаются, что эти политики когда-либо предстанут перед судом в Гааге.

В последний раз Нетаньяху выезжал за пределы Израиля в июле этого года, когда посещал США, и теоретически он по-прежнему может туда беспрепятственно летать.

Скорее всего, он временно воздержится от посещения многих европейских стран, например, Великобритании, где он бывал неоднократно, из-за риска ареста. Но и эти страны тоже едва ли захотят международного скандала, поэтому осторожность Нетаньяху будет им на руку.

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