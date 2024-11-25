Несколько российских военных блогов сообщают, что ракетный удар, о котором ночью писал губернатор Курской области, был нанесен по авиабазе Халино под Курском.

По информации российских военных телеграм-каналов, удар был нанесен восемью ракетами ATACMS, по меньшей мере две из которых взорвались на территории авиабазы.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в ночь на понедельник объявил в своем телеграм-канале, что над областью были сбиты семь ракет и семь беспилотников. Куда они летели, губернатор не уточнял.

Генштаб ВСУ утром понедельника заявил, что ночью удары были нанесены по целям в Курской, Брянской и Калужской областях, но конкретную цель назвал только одну — нефтебазу в Калужской области. Она, как заявил генштаб, поражена, а последствия остальных ударов уточняются.

Российский военный канал "Рыбарь" накануне опубликовал спутниковые снимки, на которых, как он поясняет, видно строительство бетонных укрытий для самолетов на двух российских авиабазах: в Крымске и Халино.

Аэродром "Халино" возле восточной окраины Курска до начала войны служил одновременно и военной базой, и гражданским аэропортом Курска.

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