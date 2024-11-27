Keith Kellogg
Fоtо: Reuters/Scanpix/LETA

Избранный президент США Дональд Трамп назначил своим спецпосланником по урегулированию конфликта в Украине отставного генерал-лейтенанта Кита Келлогга, который ранее предлагал заморозить конфликт по фактической линии фронта.

Кит Келлогг работал в администрации Трампа во время его первого срока (2017-21 гг) на должностях главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

В июне сообщалось, что Келлогг предлагал заморозить конфликт по текущей линии соприкосновения и принудить Москву и Киев к переговорам.

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