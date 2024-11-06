Президентские выборы в США закончились неожиданно убедительной победой Дональда Трампа. Кандидат демократов, вице-президент Камала Харрис не смогла достичь преимущества ни в одном из ключевых "колеблющихся" штатов. Кто будет возглавлять его администрацию, каковы возможные последствия второго срока Трампа и почему Харрис проиграла?

Теперь американскую внешнюю и внутреннюю политику ждут тектонические изменения. Трамп обещал "помирить" Россию и Украину за 24 часа. Критиковал то, что страны НАТО тратят слишком мало на свою оборону. "Проект 2025" - детальный план внешней и внутренней политики США, разработанный для Трампа ультра-консервативным фондом Heritage Foundation, предусматривает практически полный вывод американских войск из Европы.

Кто займется дипломатией и нацбезопасностью США?

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