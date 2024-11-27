Избранный президент США Дональд Трамп назначил своим специальным представителем по окончанию войны России против Украины 80-летнего генерала в отставке Кита Келлога.

Трамп опубликовал в своих социальных сетях заявление, в котором сообщил, что Келлог получит в его будущей администрации должность "помощника президента и специального представителя по Украине и России".

"Кит сделал выдающуюся карьеру в армии и в бизнесе, в том числе занимал крайне важные должности в области национальной безопасности в моей первой администрации", — написал Трамп.

Кто такой Келолог

Келлог работал в администрации Трампа во время его первого срока (2017-21 гг) на должностях главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Журналисты называют его преданным сторонником Дональда Трампа.

Он является сопредседателем исследовательского центра Институт политики "Америка прежде всего" (America First Policy Institute). Эта организация была создана в 2021 году для распространения идей Трампа в области внешней и внутренней политики.

В биографии Келлога на сайте института сказано, что он обладает "широким опытом по вопросам Европы, Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки".

Он также был комментатором консервативного американского телеканала Fox News и считающегося либеральным CNN.

Каким был план Келлога по вопросу войны в Украине

Весной этого года Келллог стал одним из авторов плана урегулирования войны в Украине, опубликованного Институтом политики "Америка прежде всего".

Как писал "Голос Америки" (в России включен в список "иностранных агентов" и "нежелательных организаций"), детали этого плана были такими:

США должны способствовать прекращению огня и добиваться основанного на переговорах решения украинского конфликта. При этом Вашингтон будет и дальше предоставлять Украине оружие, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны России — однако только в том случае, если Киев пойдет на мирные переговоры. США также предупредят Москву, что в случае отказа от переговоров Вашингтон лишь увеличит поддержку Киева, отмечает Reuters.

Чтобы подтолкнуть Россию к участию в переговорах, США и другие страны НАТО отложат вопрос о членстве Украины на продолжительное время в обмен на "широкое и поддающееся контролю соглашение с гарантиями безопасности".

Авторы доклада пишут, что от Украины не будут требовать отказаться от намерения вернуть все свои территории, захваченные Россией. Однако Киев должен согласиться, что для достижения этой цели будут использоваться только дипломатические средства и процесс может занять долгое время.

Чтобы Россия согласилась на сделку, документ предлагает частично отменить введенные против нее санкции, но при этом ввести пошлины на импорт российских энергоносителей, чтобы финансировать восстановление Украины.

Как писал Reuters, в плане также содержится предложение заморозить линию фронта в ее нынешнем положении.

…Но Россия и Украина говорили, что с подобными предложениями не согласятся

Трамп обещал закончить войну в Украине в течение одного дня, однако не уточнял, как именно он намерен этого добиться. Избранный президент пока не подтверждал, что его предложения будут именно теми, что изложены в документе, подготовленном Институтом политики "Америка прежде всего".

Критики Трампа в прошлом опасались, что он попытается вынудить Украину к мирному соглашению на невыгодных для нее условиях (замораживанию конфликта или территориальным уступкам), угрожая прекращением военной помощи.

Однако после недавней встречи Трампа и президента Владимира Зеленского в Нью-Йорке украинский лидер говорил, что тогдашний претендент на Белый дом по крайней мере не возражал против его доводов.

Впрочем, ранее представители Украины не раз заявляли, что не могут согласиться с какими-либо территориальными уступками или замораживанием конфликта. Последнее, по словам украинских чиновников, лишь поможет России лучше подготовиться к новой волне полномасштабного вторжения.

В июне этого года президент России Владимир Путин называл собственные условия прекращения войны. К ним он причислил вывод украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей (эти регионы Россия пытается аннексировать), а также отказ Киева от вступления в НАТО.

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