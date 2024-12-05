Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении руководства Грузии за подавление протестов против приостановки евроинтеграции. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

"Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или отреагировать непринципиально, то дальше – потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы. Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе нужно защищаться против Москвы", — заявил Зеленский.

В списке лиц, против которых введены санкции, значатся 19 человек. Среди них — миллиардер, основатель правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили, действующий глава правительства Иракли Кобахидзе, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили и руководитель фракции "Грузинской мечты" в парламенте Мамука Мдинарадзе.

Их активы в Украине будут заблокированы, местным банкам и компаниям запрещено вести на территории страны торговую и иную совместную деятельность с подсанкционными лицами.

Ранее страны Балтии ввели национальные санкции против Иванишвили, а также Гомелаури и других высокопоставленных чиновников грузинского МВД. Им запретили въезд на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.

С конца прошлой недели в Тбилиси и других грузинских городах проходят акции протеста против решения правительства отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют водометы и слезоточивый газ.

В октябре в Грузии прошли парламентские выборы. По официальным данным, победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта", набравшая 54% голосов. Проевропейская оппозиция не признает эти результаты, ссылаясь на фальсификации, и бойкотирует работу нового созыва парламента. К оппонентам "Грузинской мечты" присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

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