Трамп заявил, что может помиловать участников штурма Капитолия

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в первый день своего пребывания в должности рассмотрит вопрос о помиловании участников беспорядков на Капитолийском холме в январе 2021 года.

"Эти люди живут в аду", — сказал он в интервью NBC, которое было записано в пятницу и вышло в эфир в воскресенье.

В ходе длинной беседы Трамп также пообещал после инаугурации 20 января издать множество указов, в том числе по вопросам иммиграции и экономики.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он добиваться помилования сотен людей, осужденных за участие в беспорядках в Капитолии, когда его сторонники штурмовали Конгресс после его поражения на выборах 2020 года, Трамп сказал, что каждое дело будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

"Но я собираюсь действовать очень быстро, в первый же день, — добавил он. — Они находятся там годами, и они находятся в грязном, отвратительном месте, которое даже не должно было быть открыто".

По словам избранного президента, "могут быть некоторые исключения, если кто-то был радикалом или сумасшедшим".

Он также заявил, что некоторые члены комитета Палаты представителей, расследовавшие беспорядки, "должны сесть в тюрьму".

NBC напоминает, что по меньшей мере 1572 участникам беспорядков были предъявлены обвинения, более 1250 были осуждены или признали себя виновными в нападении.

Из них по меньшей мере 645 обвиняемых были приговорены к лишению свободы на сроки от нескольких дней до 22 лет. Около 250 человек по-прежнему находятся под стражей.

Дональд Трамп не исключил помилования людей, признавших себя виновными, когда ему задали уточняющий вопрос по поводу тех, кто признался в нападении на полицейских.

"У них не было выбора [кроме как признать вину]", — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о более чем 900 других людях, которые признали себя виновными в связи с нападением, но не были обвинены в нападении на полицейских, Трамп предположил, что на них было оказано несправедливое давление с целью признания вины.

"Я знаю эту систему. Система очень коррумпирована", — добавил он.

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