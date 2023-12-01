Как сообщает агентство Рейтерс, в пятницу апелляционный суд США решил, что Дональд Трамп может быть привлечен к ответственности по гражданским искам, предъявленным ему в связи с его ролью в нападении его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года. Суд отверг аргументы защиты Трампа о президентской неприкосновенности.

Президенты США неприкосновенны от гражданских исков за их официальные действия. Однако, панель апелляционного суда округа Колумбия пришла к выводу, что Трамп действовал “в качестве кандидата в президенты”, когда призывал своих сторонников “маршировать на Капитолий” в день мятежа.

Решение открывает путь для предъявления Трампу исков со стороны полицейских Капитолия и конгрессменов от Демократической партии США, стремящихся привлечь бывшего президента к ответственности за насильственные действия его сторонников во время мятежа 6 января 2021 года.

Напомним, тогда мятежники штурмовали Капитолий в попытке сорвать сертификацию Сенатом результатов выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл Джо Байдену.

Это одно из нескольких гражданских и уголовных обвинений, с которыми сталкивается сейчас лидер республиканцев. Предполагается, что в 2024 году он может составить конкуренцию действующему президенту США демократу Джо Байдену.

Решение апелляционного суда было единогласным.

Трамп утверждал, что 6 января 2021 года, призывая своих последователей “бороться, как черт” против сертификации выборов, он действовал “в общественных интересах”, а само выступление входило в его официальные обязанности.

Защита Трампа настаивает на его о неприкосновенности на тех же основаниях в другом федеральном процессе - уголовном, в рамках которого тот обвиняется в преступном сговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года. В этом деле судья еще не вынес решение о возможности привлечения Трампа к ответственности. Сегодняшнее решение может повлиять на его мнение, поскольку судебная система США основана на прецеденте.

Оба дела касаются действий Трампа до и во время мятежа 6 января.

Всего против Трампа подано три гражданских иска в связи с событиями 6 января. В первом иске двое служащих полиции Капитолия требуют признать Дональда Трампа ответственным за физические и эмоциональные травмы, которые они понесли в результате нападения 6 января 2021 года. Еще два иска поданы конгрессменами-демократами.

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