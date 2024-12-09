После падения режима Башара Асада американские вооруженные силы в воскресенье, 8 декабря, нанесли удары по более чем 75 объектам "Исламского государства" (ИГ) в центральной части Сирии. Целью атаки стало предотвращение попыток ИГ воспользоваться текущей нестабильной ситуацией в стране, пояснили в Центральном командовании США (CENTCOM).

В операции были задействованы стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовики A-10. "Все группировки в Сирии должны понимать, что мы привлечем их к ответственности, если они будут сотрудничать с ИГ или поддерживать его любым способом", - приводятся в пресс-релизе CENTCOM слова его командующего Майкла Куриллы.

𝐔.𝐒. 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐃𝐨𝐳𝐞𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐀𝐢𝐫𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐈𝐒𝐈𝐒 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐬 𝐢𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted dozens of precision airstrikes targeting known ISIS camps and… pic.twitter.com/E7CUPuPehf — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 8, 2024

Ранее президент США Джо Байден назвал падение режима Асада в Сирии "фундаментальным актом справедливости" и одновременно "моментом риска". "ИГ попытается воспользоваться сложившейся ситуацией и заполнить образовавшийся вакуум. Мы этого не допустим", - заявил он в ходе выступления в Белом доме, добавив также, что часть группировок, лишивших власти Асада, в прошлом были связаны с терроризмом и нарушали права человека.

Захват повстанцами власти в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов. 8 декабря сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения, что они вступили в столицу страны Дамаск и свергли режим Башара Асада.

По данным МИД России, Асад "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на собственные источники, что он вместе со своей семьей находится в Москве.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !