Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили покидать страну, заявил, выступая на заседании парламентского комитета в Сеуле, представитель министерства юстиции страны. Запрет связан с продолжающимся расследованием по делу о кратковременном введении президентом военного положения, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заявление представителя Минюста. По его словам, соответствующее распоряжение отдал глава управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников.

В свою очередь руководитель Национального следственного штаба в Национальном полицейском управлении Южной Кореи У Чон Су указал, что президента страны могут вызвать на допрос, так как для этого не имеется "никаких человеческих или физических ограничений". Полиция проводит расследование "в соответствии с законом и принципами" и "без всяких исключений", добавил У.

Накануне в Южной Корее по делу о госизмене был арестован бывший министр обороны Ким Ён Хён. Ким был открытым сторонником решения президента о введении в стране военного положения. Согласно некоторым данным, именно он инициировал это решение. Ким Ён Хён подал в отставку 4 декабря,

Вечером 3 декабря президент Юн Сок Ёль неожиданно ввел в Южной Корее военное положение, но уже через несколько часов, на фоне мощного политического сопротивления, отменил его. Это был первый случай введения военного положения в Южной Корее со времени перехода страны к демократии в конце 1980-х годов.

7 декабря попытка оппозиции запустить в парламенте процедуру импичмента президента завершилась неудачей. Почти все депутаты правящей партии незадолго до голосования покинули пленарное заседание, чтобы бойкотировать его. В итоге в голосовании участвовали всего 195 из 300 парламентариев и запрос оппозиции не набрал необходимого кворума: не хватило всего пяти голосов до требуемых 200.

Юн Сок Ёль пока остается на посту главы государства. В то же время общественное давление на президента, по всей видимости, сохранится на высоком уровне и в ближайшие дни. Вечером 7 декабря перед зданием парламента собрались около 100 тысяч человек, требуя отставки Юна. Оппозиция обвиняет его в нарушении конституции.

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