Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 43 000 украинских солдат погибли во время войны, а из 370 000 раненых около половины смогли вернуться в строй после прохождения лечения. Об этом пишет The Guardian.

Зеленский также сообщил, что во время войны были убиты 198 000 российских солдат и еще 550 000 получили ранения. По его словам, в Украине дислоцировано почти 800 000 российских военных. Цифры не были подтверждены независимыми экспертами.

В понедельник Зеленский выступил за дипломатическое урегулирование, чтобы положить конец войне России в Украине, и высказал идею о размещении иностранных войск в его стране до тех пор, пока она не сможет присоединиться к военному альянсу НАТО. Это произошло после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов заключить сделку с Москвой, чтобы остановить войну, и что Владимир Путин должен приложить усилия для мирных переговоров.

Украинский президент сказал журналистам, что надеется в ближайшие дни позвонить уходящему президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить вопрос о членстве в НАТО.

"Войсковой контингент той или иной страны может находиться в Украине до тех пор, пока она не станет членом Нато. Но для этого нам нужно четко понимать, когда Украина становится членом ЕС, а когда членом НАТО", - сказал Зеленский.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон вызвал споры в Европе, когда он поднял вопрос о возможности отправки европейских войск в Украину. "Даже если нас пригласят [в НАТО], что будет потом? Кто гарантирует нашу безопасность? Мы можем подумать об этом и поработать над предложением Эммануэля Макрона", - сказал Зеленский.

Зеленский попросил Берлин оказать более активную поддержку России во время встречи с лидером немецкого Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем, который лидирует в общественных опросах в преддверии выборов в феврале.

"Мы рассчитываем на более сильные, более решительные действия со стороны Германии, от вас лично. Мы очень на это рассчитываем", - сказал Зеленский, упомянув просьбу Украины о приглашении вступить в НАТО и о ракетах дальнего радиуса действия.

Мерц призвал нынешнего канцлера Олафа Шольца отправить Украине ракетный комплекс дальнего радиуса действия Taurus, который может стрелять вглубь российской территории, что Шольц отказывался делать.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также находился в понедельник в Киеве, где встретился с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками, включая премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Украинские власти сообщили, что в понедельник в результате российских обстрелов погибла 91-летняя женщина в селе Старая Николаевка Донецкой области, еще четверо получили ранения. Один человек был убит на юге Херсонской области, сообщил глава области Александр Прокудин.

Украина вскоре получит еще 4,2 млрд евро после того, как страны-члены ЕС одобрили запланированный платеж, сообщил Совет ЕС. Эти деньги предназначены для поддержки экономики Украины.

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