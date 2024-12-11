Издание Politico представило свой ежегодный список 28 самых влиятельных людей Европы, которые будут определять политику на континенте в будущем году. Рейтинг возглавила премьер-министр Италии Джорджа Мелони — лидер итальянских правых, которую многие партнеры стали считать "приемлемым представителем все более радикального духа времени, расцветающего по обе стороны Атлантики".

"Неспособность традиционных политиков противостоять набирающему популярность ультранационалистическому нарративу и их готовность сотрудничать с Мелони на европейской арене позволяют 47-летнему премьер-министру Италии [...] быть сильным лидером, способным оказывать огромное влияние в тот момент, когда на континенте не хватает могущественных центристов, способных бросить ей вызов", — объясняет свой выбор Politico.

Остальные участники списка разделены на три группы по девять человек: "Деятели" (The Doers), "Мечтатели" (The Dreamers) и "Разрушители" (The Disrupters). Каждая из них символизирует "разные типы власти": тех, кто навязывает свою волю, кто высказывает смелые идеи и кто меняет статус-кво соответственно. В прошлом году Мелони была признана главным "деятелем", в позапрошлом — главным "разрушителем".

Самым влиятельным "деятелем" в новом рейтинге Politico признало главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. "Всего пять лет назад она была слабым министром в правительстве Меркель, ее выбор был неожиданным компромиссом, который встретили циничными ухмылками и ожиданиями, что она станет марионеткой национальных лидеров в Париже и Берлине. Однако за первый срок во главе Еврокомиссии фон дер Ляйен столкнулась с такими серьезными кризисами, как пандемия и вторжение РФ в Украину, и каждый раз выходила из них все сильнее, превратив то, что ее предшественники определяли как скучную бюрократическую должность, в гораздо более политическую (и влиятельную) позицию", — пишет Politico.

Также в эту группу рейтинга вошли, в частности, президент России Владимир Путин (№2), премьер-министр Польши Дональд Туск (№3), директор Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо (№4) и новый глава Европейского совета Антониу Кошта (№8).

Список "мечтателей" возглавил недавно вступивший в должность генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Politico отмечает, что ранее политик, почти полтора десятилетия занимавший пост премьер-министра Нидерландов, отличался финансовым консерватизмом, но во главе Североатлантического альянса вынужден постоянно напоминать союзникам о необходимости тратить больше на оборону. Другая важная для Рютте задача во главе НАТО — сохранить союз с Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Следом за Рютте в этой категории расположился глава офиса президента Украины Андрей Ермак (№2), новая глава европейской дипломатии Кая Каллас (№3), премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (№4), папа Франциск (№7) и глава испанского правительства Педро Санчес (№8).

Главным "разрушителем" журналисты назвали лидера немецкого Христианско-демократического союза Фридриха Мерца. В свое время он проиграл внутрипартийную борьбу Ангеле Меркель — и та стала канцлером. Мерц тогда ушел из политики, но вернулся — и, скорее всего, возглавит правительство после внеочередных выборов в феврале. "Ожидается, что политик будет править так, будто Меркель никогда не существовала", — пишет Politico, отмечая их разногласия и прогнозируя своеобразный пересмотр наследия Меркель в следующем году.

Также журналисты включили в число наиболее влиятельных "разрушителей", в частности, вице-президента Еврокомиссии Терезу Риберу (№2), лидера французских правых Марин Ле Пен (№4) и немецкого левопопулистского политика Сару Вагенкнехт (№8).

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