Dienvidkorejas prezidents Sukjols
Fоtо: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с новым телеобращением, в котором заявил, что введение военного положения на прошлой неделе было правильным решением, и отверг обвинения в мятеже.

В длинной речи Юн изложил свои соображения по поводу принятого решения и сказал, что использовал президентские полномочия, чтобы объявить военное положение "для защиты нации и нормализации государственных дел" против оппозиции, которая парализовала работу правительства, назвав это "глубоко выверенным политическим решением".

Он также отверг призывы уйти в отставку и пообещал бороться до конца, обвинив оппозицию в том, что она "злоупотребляет импичментами".

"Независимо от того, будет ли мне объявлен импичмент или я окажусь под следствием, я буду честно противостоять этому", — цитирует его агентство Yonhap.

Перед речью президента лидер правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун высказался в поддержку импичмента, хотя ранее выступал против него. Именно из-за позиции правящей партии парламент не смог объявить импичмент Юну в выходные. Очередное голосование состоится в субботу.

"Мы должны прекратить дальнейшую путаницу. Сейчас есть только один эффективный метод, — сказал Хан Дон Хун на пресс-конференции. — При следующем голосовании законодатели от нашей партии должны войти в зал заседаний и принять в нем участие, руководствуясь своими убеждениями и совестью".

На вопрос, поддерживает ли он импичмент, Хан ответил: "Да", добавив, что другого пути нет.

Южнокорейскому лидеру запрещено покидать страну, а расследование событий прошлой недели, которое ведет несколько ведомств, стремительно набирает обороты: в среду полиция пыталась провести обыск в президентском офисе, однако охрана ее не пустила.

В результате, как сообщалось, офис президента добровольно передал ограниченный набор документов.

Джин Маккензи, корреспондент Би-би-си в Сеуле:

В длинной и путаной речи президент демонстративно отстаивал свое решение о введении военного положения. Он повторил многие из тех же аргументов, которые произносил в тот вечер. Что оппозиционная партия опасна, и что он пытался защитить общество и демократию.

Партия Юна надеялась убедить президента покинуть пост досрочно, а не принуждать его уйти. Но за несколько минут до выступления президента лидер его партии Хан Дон Хун заявил: стало ясно, что Юн не собирается в отставку.

Он призвал членов партии проголосовать за его импичмент в эту субботу. Пока неясно, сколько членов парламента останутся верны Юну, но что бы ни случилось, президент не собирается уходить без боя.

BBC Russian Главная

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