Нижняя палата американского Конгресса одобрила оборонный бюджет на 2025 год без положения о продлении ленд-лиза для Украины. Об этом сообщила в своем фейсбуке посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она отметила, что первоначально предложение о продлении ленд-лиза было включено в законопроект. Посольство Украины, сообщила Маркарова, активно продвигало это положение. Однако в консолидированный законопроект оно не вошло.

Посол подчеркнула, что украинские дипломаты продолжат вести активную работу по сохранению этого механизма, предусмотренного, в частности, законопроектом Stand with Ukraine Act, принятым обеими палатами Конгресса.

Закон о ленд-лизе для Украины президент США Джо Байден подписал 9 мая 2022 года, спустя два с половиной месяца после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

До этого механизм ленд-лиза использовался во время Второй мировой войны, когда США сдавали в аренду союзникам или отдавали под долгосрочный кредит военную технику и другое снаряжение. За четыре года, пока действовал закон о ленд-лизе (1941-1945), США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более 50 млрд долларов, из них около 11 млрд — в СССР.

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