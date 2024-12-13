Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин не поедет в январе в Вашингтон на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Ранее телеканал передал, также со ссылкой на источники, что Трамп отправил Си личное приглашение на церемонию вскоре после своей победы на выборах главы государства в ноябре.

Между тем посол Китая в США, а также его супруга, как ожидается, по традиции будут гостями на инаугурации президента Соединенных Штатов, которая пройдет в Вашингтоне 20 января. По словам собеседников CBS, к китайскому дипломату могут присоединиться еще несколько чиновников из Пекина.

Ни посольство КНР в США, ни представители команды Трампа к моменту публикации не комментировали официально ситуацию вокруг приглашения Си Цзиньпина на инаугурацию Дональда Трампа. Утром 12 декабря, отвечая на вопрос о том, приглашен ли Си на инаугурацию, будущий пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала в эфире телеканала Fox News, что не знает этого. При этом она подтвердила, что другие мировые лидеры были приглашены.

Со своей стороны пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в тот же день, 12 декабря, указал, что президента РФ Владимира Путина на инаугурацию Трампа не приглашали. "Нет, не направлял", — цитирует агентство "Интерфакс" ответ Пескова на вопрос журналистов о приглашении от Трампа.

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