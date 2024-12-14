В голосовании по импичменту президента Южной Кореи Юн Сок Ёля участвовала и правящая партия "Гражданская сила". Необходимое большинство в две трети голосов достигнуто.

Парламент Южной Кореи (Национальная ассамблея) в субботу, 14 декабря, проголосовал за объявление импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю в связи с недавним введением в стране военного положения. По данным агентства Yonhap, за отстранение Юна от должности проголосовали 204 депутата, 85 были против. Еще три парламентария воздержались, и восемь бюллетеней были признаны недействительными.

Как сообщает агентство Reuters, инициативу оппозиции объявить Юну импичмент подержали и некоторые представители правящей партии "Гражданская сила", благодаря чему было достигнуто необходимое большинство в две трети голосов.

Теперь обязанности президента будут временно возложены на премьер-министра Южной Кореи Хан Дак Су.

7 декабря депутаты от "Гражданской силы", которая занимает в южнокорейском парламенте 108 мест, бойкотировали голосование. В итоге для объявления импичмента президенту тогда не хватило пяти голосов.

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