Руководитель Free Russia Foundation Наталья Арно стала жертвой нападения в Лондоне после встречи с бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским, сообщает со ссылкой на источники российское эмигрантское медиа "Агентство". Нападавший похитил ее телефон, передал привет от партнера Ходорковского Леонида Невзлина и разослал ее знакомым оскорбительные сообщения. До нападения, по словам источников "Агентства", Невзлин требовал от сотрудников фонда прекратить сотрудничать с ФБК.

Как стало известно "Агентству", 13 ноября в Лондоне в районе площади Кавендиш произошло нападение на руководителя организации Free Russia Foundation (FRF) Наталью Арно. По словам четверых, знакомых с этой историей собеседников медиа, нападавший приблизился к Арно со спины на скутере, выхватил мобильный телефон, крикнул на русском языке "Привет от Невзлина", после чего скрылся.

Напомним, Леонид Невзлин подозревается в организации трех нападений на руководителей и сторонников ФБК в Литве, Аргентине и Швейцарии. Организатор нападений - бывший адвокат Анатолий Блинов - арестован и находится под стражей в Польше. Его предполагаемый посредник - латвийский криминальный решала Дмитрий Челебий, предположительно, бежал в Россию. Расследованием дела занята контрразведка Польши, полиция Литвы, ФБР и полиция Израиля.

Нападение на Наталью Арно произошло сразу после ее встречи с бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским, проживающим в Лондоне. Леонид Невзлин - его многолетний партнер. Встреча состоялась за четыре дня до марша российской оппозиции в Берлине 17 ноября. Марш организовали российские оппозиционеры Юлия Навальная, Сергей Кара-Мурза и Илья Яшин при поддержке Free Russia Foundation. Ходорковский подвергал организаторов марша публичным нападкам.

Арно заблокировала телефон примерно в течение получаса после случившегося. Однако нападавшие получили доступ к некоторым данным телефона. Двое респондентов Арно после похищения телефона получили от ее имени идентичные оскорбительные сообщения. Арно и представители фонда обратились в полицию. Наталья Арно подтвердила факт нападения, но отказалась от дальнейших комментариев, ссылаясь на необходимость завершения полицейского расследования.

По данным источников "Агентства", знакомых с работой Free Russia Foundation, Невзлин в течение последнего года в частной переписке неоднократно требовал от руководителей фонда прекратить сотрудничество с ФБК.

"Агентство" также отмечает, что в последние месяцы медиа и политические суррогаты Ходорковского подвергли Free Russia Foundation многочисленным нападкам. В частности, в кампании, направленной против FRF приняла участие российская журналистка Юлия Латынина, до того просившая у организации финансовой помощи в обмен на трудоустройство Арно директором ее ютьюб-канала.



Free Russia Foundation (фонд "Свободная Россия") основан в 2014 году. Фонд "координирует глобальные усилия активистов за демократию в России". Среди вице-президенты FRF — российские оппозиционные политики в изгнании - Владимир Кара-Мурза и Владимир Милов, среди директоров — жена Сергея Кара-Мурзы Евгения. Сотрудничество с фондом грозит россиянам уголовным преследованием. В РФ он считается "экстремисткой организацией". В мае 2023 года неизвестные пытались отравить Наталью Арно неизвестным веществом нервно-паралитического действия.



Леонид Невзлин отказался комментировать нападение на Арно, Михаил Ходорковский на запрос о комментарии "Агентству" не ответил.

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