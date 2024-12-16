Ведомственная проверка Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии не подтвердила возможные факты коррупции среди сотрудников Госполиции и прокуратуры, на которые указывалось в расследовании Фонда Навального (ФБК).

Как сообщили Delfi в прокуратуре Латвии, проверка KNAB не выявила фактов, которые бы указывали на возможную коррупцию среди должностных лиц правоохранительных органов Латвии — Государственной полиции и прокуратуры.



Ведомственную проверку KNAB начало по фактам, опубликованным ФБК в сентябре этого года 4 октября. ФБК в специальном расследовании в начале сентября сообщил, что бывший российский олигарх Леонид Невзлин, партнер другого бывшего олигарха Михаила Ходорковского, заказал бывшему российскому адвокату Анатолию Блинову ("человек в Риге") нападения на нескольких российских оппозиционных политиков в изгнании. Блинов и Невзлин также обсуждали возможность за взятки возбудить ряд уголовных дел в Латвии. В том числе - против одного из бывших руководителей ФБК - Владимира Ашуркова. Блинов был арестован в Польше в день выхода расследования ФБК и находится под арестом.

Информация ФБК основана на электронной переписке Леонида Невзлина с Анатолием Блиновым. Аутентичность переписки подтвердили несколько уважаемых расследовательских изданий, а также международный журналист-расследователь Христо Грозев.

Как ранее сообщал Delfi, по сведениям хорошо осведомленного источника, знакомого с ходом расследования, в октябре аутентичность переписки между Блиновым и Невзлиным была подтверждена с помощью мета-данных, позволяющих установить отправителя, получателя и время отправки сообщений.

По данным полной версии переписки, опубликованной программой латвийского телевидения De facto и российским эмигрантским изданием Медиазона, Блинов не просто предлагал Невзлину возбудить в Латвии уголовные дела за деньги и даже называл расценки (предположительно 50 тыс евро), но и, якобы, почти договорился об этом и даже приобрел криптовалюту USDT для оплаты. Но заказ, по его словам, сорвался из-за смены прокурора. Как ранее сообщал ФБК, дело планировалось возбудить в связи с банкротством латвийского банка Baltic International Bank.

Проверка KNAB - одна из двух, проводящихся по фактам, изложенным в расследовании ФБК в Латвии. Так же полиция ведет уголовный процесс по факту подделки паспорта негражданина Латвии, мелкого воришки Сергея Штурбы. Этим паспортом, по данным переписки, пользовался Анатолий Блинов.

Проверка KNAB и расследование латвийской полиции стали частью международного расследования, проводимого польским Агентством внутренней безопасности, полицией Литвы, ФБР и полицией Израиля на основании переписки Невзлина и Блинова. Блинов обвиняется в организации по заказу Невзлина нападений на исполнительного директора ФБК Ивана Жданова в Швейцарии, жену сторонника ФБК, экономиста Максима Миронова, Александру Петрачкову в Аргентине и на бывшего руководителя ФБК Леонида Волкова в Литве. Последнее произошло в марте 2024 года.

В организации нападений, по данным программы латвийского телевидения De Facto, ему помогал бывший латвийский полицейский Дмитрий Челебий. Для этих нападений Блинов нанял граждан Польши и Беларуси. Некоторые из них уже признали свою вину и находятся под подпиской о невыезде.

Однако, Блинов до сих пор признавать вину отказывался и не сотрудничал со следствием. В конце ноября он обращался к Михаилу Ходорковскому за финансовой помощью "в сборе возможного залога и оплаты услуг адвоката, чтобы я мог полноценно осуществлять свою защиту и предоставить следствию необходимые доказательства моей невиновности и непричастности Л.Б.Невзлина к данным обвинениям". В ответ Ходорковский публично назвал его агентом ФСБ.

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