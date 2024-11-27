Mikhail Khodorkovsky, Leonid Nevzlin
Fоtо: ACF, Anticorruption Foundation

Вечером 25 ноября израильская газета Haaretz опубликовала "Открытое письмо" Анатолия Блинова к беглому российскому олигарху Михаилу Ходорковскому. Блинов находится под арестом в Польше, где его обвиняют в организации серии нападений на российских оппозиционеров по заказу Леонида Невзлина, партнера Ходорковского. Также он, вероятно, пытался подкупить должностных лиц в Латвии и пользовался поддельным латвийским паспортом.

Уважаемый Михаил Борисович!

"В настоящий момент Вы - моя последняя моя надежда и поэтому я попросил своего адвоката, который безвозмездно на сегодняшний момент осуществляет мою защиту, донести до Вас мою просьбу.

В настоящий момент я нахожусь под арестом в следствии прямого оговора гражданина Белоруссии и информационного вранья, распространяемого гражданином России. Я не признаю свою вину и категорически отрицаю причастность Леонида Борисовича Невзлина в инкриминируемых мне действиях.

Однако я нахожусь в критическом положении и не способен полностью вести свою защиту".

Так начинается письмо Блинова (орфография и пунктуация сохранены - ред.) Ходорковскому - выдержки из него вчера опубликовало израильское издание "Гаарец". Факсимиле письма, написанного от руки на тетрадном листочке в клеточку журналист "Гаарец" Лиза Розовски опубликовала в тот же день, но позднее в соцсети "X". Письмо ей передал польский адвокат Блинова Богумил Зыгмунт.

Ключевой участник событий

Анатолий Блинов - бывший российский адвокат с уголовным прошлым, ключевой участник "Невзлингейта", скандала среди российских эмигрантов, следы которого ведут и в Латвию. Его называли его "человеком из Риги", который "решал для Невзлина грязные дела в странах Балтии". В расследовании "Невзлингейта" участвуют польское Агентство внутренней безопасности, полиция Литвы, ФБР и полиция Израиля. В Латвии Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) проводит ведомственную проверку.

Блинов обвиняется в организации по заказу Невзлина трех нападений:

  • на исполнительного директора ФБК Ивана Жданова в Швейцарии,

  • на жену сторонника ФБК, экономиста Максима Миронова, Александру Петрачкову в столице Аргентины Буэнос-Айресе,

  • на бывшего руководителя ФБК Леонида Волкова в Литве в марте 2024 года.

Утверждается, что для этих нападений Блинов нанял граждан Польши и Беларуси. За нападение на Волкова он хотел 250 тыс евро, но денег так и не получил.

В организации нападений, по данным программы латвийского телевидения De Facto, ему помогал бывший латвийский полицейский Дмитрий Челебий. Блинов также пользовался поддельным паспортом негражданина Латвии.

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