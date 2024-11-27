Вечером 25 ноября израильская газета Haaretz опубликовала "Открытое письмо" Анатолия Блинова к беглому российскому олигарху Михаилу Ходорковскому. Блинов находится под арестом в Польше, где его обвиняют в организации серии нападений на российских оппозиционеров по заказу Леонида Невзлина, партнера Ходорковского. Также он, вероятно, пытался подкупить должностных лиц в Латвии и пользовался поддельным латвийским паспортом.
Уважаемый Михаил Борисович!
"В настоящий момент Вы - моя последняя моя надежда и поэтому я попросил своего адвоката, который безвозмездно на сегодняшний момент осуществляет мою защиту, донести до Вас мою просьбу.
В настоящий момент я нахожусь под арестом в следствии прямого оговора гражданина Белоруссии и информационного вранья, распространяемого гражданином России. Я не признаю свою вину и категорически отрицаю причастность Леонида Борисовича Невзлина в инкриминируемых мне действиях.
Однако я нахожусь в критическом положении и не способен полностью вести свою защиту".
Так начинается письмо Блинова (орфография и пунктуация сохранены - ред.) Ходорковскому - выдержки из него вчера опубликовало израильское издание "Гаарец". Факсимиле письма, написанного от руки на тетрадном листочке в клеточку журналист "Гаарец" Лиза Розовски опубликовала в тот же день, но позднее в соцсети "X". Письмо ей передал польский адвокат Блинова Богумил Зыгмунт.
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