Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственную проверку в связи с утверждениями в снятом командой российского оппозиционера Алексея Навального фильме о том, что сотрудники латвийских правоохранительных учреждений, возможно, в обмен на взятки помогали бывшему российскому олигарху Леониду Невзлину организовывать атаки на оппонентов Кремля, сообщили агентству LETA в KNAB.

Агентство LETA также связалось с Бюро внутренней безопасности (IDB), чтобы выяснить, будет ли оно оценивать прозвучавшие в фильме предположения. В бюро ответили, что IDB понимает повышенный интерес к этой информации, но не может предоставить более подробных комментариев.

18 сентября министр внутренних дел Рихардс Козловскис заявил телеканалу TV3, что Латвия очень серьезно и ответственно воспринимает и оценивает высказанные в фильме утверждения о возможном подкупе сотрудников латвийских правоохранительных учреждений. Козловскису сначала казалось, что создатели фильма "сделали коктейль" из различных фактов, пытаясь сыграть в какую-то игру, в результате чего обвинения в адрес латвийских стражей порядка выглядели ложными.

Как сообщалось ранее, в недавно вышедшем фильме соратники Навального утверждают, что получили переписку Невзлина, из которой следует, что он организовал нападение на Леонида Волкова. Кроме того, к деятельности Невзлина причастны сотрудники правоохранительных учреждений Латвии.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) также установил из переписки Невзлина, что он участвовал в организации нападения на директора фонда Ивана Жданова в Женеве и на жену российского экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

В фильме также утверждается, что Невзлин вместе со своим сообщником Анатолием Блиновым с помощью взяточничества добился возбуждения уголовного дела против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. В своей переписке они обсуждали рижских прокуроров, которые смогли бы им помочь. В ФБК утверждают, что не поверили этому, но сам Ашурков им сообщил, что в марте в Лондоне встречался с латвийскими полицейскими.

Сам Ашурков подтвердил в эксклюзивном интервью Delfi, что его допрашивали в качестве свидетеля вместе с британскими полицейскими следователи полиции Латвии и прокурор Рижского окружного суда. Речь шла о несостоявшейся покупке особняка, принадлежавшего банку PNB, в отношении которого идет расследование по факту банкротства.

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Банкротство банка PNB расследует Госполиция, а администратор неплатежеспособности начало судебное производство, в ходе которого он надеется взыскать с бывшего рыководства банка убытки в размере более 30 миллионов евро. Программа de facto сообщала, что убытки в размере 31,5 миллиона евро связаны с решением банка освободить владельца Гусельникова от долга в размере более 12 миллионов евро, а его брата - поручиельства в 1,3 миллиона евро. Между тем, 7,2 миллиона евро банк перечислил адвокатам Гусельникова в США. Также банк продал свою дочернюю фирму Calleri Limited, которой принадлежал изысканный особняк на окраине Лондона, не требуя немедленной оплаты.



Однако, покупателем особняка Владимир Ашурков не был. Он лишь заключил предварительный договор о его покупке, который выполнен не был.

В Госполиции агентству LETA ранее заявили, что проинформированы о фильме и прозвучавших в нем утверждениях. "Мы категорически отвергаем обвинения в коррупции полицейских. До получения оценки компетентных учреждений Госполиция воздержится от дальнейших комментариев", - заявили в полиции.

Отметим, что Госполиция до сих пор не ответила на вопросы Delfi по Невзлингейту, отправленные 13 сентября.

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