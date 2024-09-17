В понедельник 16 сентября президент Литвы Гинтанас Науседа заявил, что оценит информацию о том, что нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе мог организовать Леонид Невзлин, бизнес-партнер экс-владельца ЮКОСА Михаила Ходорковского. Науседа поддержал российскую и беларусскую оппозицию в изгнании. После выхода расследования ФБК, Невзлин и Ходорковский отрицали свою причастность к нападению, но позже сделали ряд противоречивых заявлений. Упоминание Науседой "белорусской оппозиции" может значить гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В адрес Латвии прозвучало болезненное предположение в возможном подкупе должностных лиц...

"Мы всегда будем поддерживать оппозицию, которая борется с режимом Путина, и обязательно ответственно взвесим все высказывания о том, кто и что организовал", - заявил в понедельник литовским журналистам Гинтанас Науседа.

"Литва будет страной, где свободная оппозиция сможет свободно действовать и быть в безопасности, и это дело чести для нашего цивилизованного демократического государства. Я говорю не только о российской оппозиции, но и о белорусской оппозиции, действующей в Литве", — заявил президент Литвы.

Это жесткое заявление стало первой официальной реакцией литовских властей на опубликованное в прошедший четверг расследование ФБК. Оно может сигнализировать о серьезном намерении литовских властей принять во внимание его результаты.

При чем тут Светлана Тихановская

Расследование ФБК может серьезно подорвать позиции Леонида Невзлина в Литве, где он, по сведениям Delfi, обладает серьезными связями. Отметим, что жесткое заявление Гинтанаса Науседы содержит упоминание белорусской оппозиции, о которой в материала ФБК ничего не сказано.

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