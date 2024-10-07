Вечером в воскресенье программа латвийского телевидения De facto опубликовала очередной выпуск, посвященный "Невзлингейту". Материалы программы подтвердили заявление Владимира Ашуркова, ранее сделанное Delfi. Начальник Госполиции Арманд Рукс заявил журналистам программы, что уголовного дела против Ашуркова в Латвии нет. По факту подделки паспорта негражданина Латвии, которым пользовался Анатолий Блинов, начат уголовный процесс.
De facto опубликовало расширенную версию переписки, полученной от ФБК, из которой следует, что бывший российский адвокат Анатолий Блинов не просто предлагал бывшему российскому олигарху Леониду Невзлину возбудить уголовное дело за деньги и даже называл расценки (предположительно 50 тыс евро), но и, якобы, почти договорился об этом и даже приобрел криптовалюту USDT для оплаты. Но заказ, якобы, сорвался из-за смены прокурора. Как ранее сообщал ФБК, дело планировалось возбудить почему-то в связи с банкротством латвийского банка Baltic International Bank.
В конце 2023 года Блинов сообщил Невзлину, что ему "звонили из Риги, есть супер-новости". De facto трактует это заявление, как подтверждение возбуждения уголовного дела.
Ликвидатор BIB адвокат Олавс Церс завил De facto, что ему никто не предлагал "дать взятку или подкупить в связи с обязанностями ликвидатора BIB", но, если бы кто-то выдвинул такое предложение, он бы незамедлительно сообщил об этом в полицию.
Программа De facto подтвердила эту информацию. По ее сведениям, PNB согласился продать принадлежавшую ему компанию Calleri Limited, владевшую особняком, Ашуркову. Стороны договорились о рассрочке, но не об окончательной сумме сделки. Несколько дней спустя право требования по сделке перешли к одному из новых акционеров банка - некоему Саиду Мехраику. Но и он не расплатился с банком - умер.
Отметим, в день публикации интервью Ашуркова редакция Delfi обратилась в Госполицию с вопросами о том, возбуждалось ли в Латвии уголовное дело против Владимира Ашуркова. Ответа Delfi так и не получили.
Вчера начальник Госполиции Арманд Рукс заявил De facto, что уголовного процесса против Ашуркова Госполиция не возбуждала, и в других делах он не фигурирует. Тем не менее, Арманд Рукс оговорился, что его ведомство не единственное, которое может проводить уголовные расследования в Латвии, и все "надо тщательно проверить". Допрос Ашуркова в Лондоне, по его словам, был проведен "в совершенно другом контексте". Он также заявил, что возможную коррупции в полиции должно расследовать Бюро внутренней безопасности. Это ведомство пока не комментировало ситуацию
Ранее De facto также на основании переписки Невзлина с Блиновым, уличила его участии в кампании Невзлина против подсанкционного российского олигарха, латвийского гражданина Петра Авена, живущего сейчас в собственном поместье под Ригой. По данным программы, Якобсон и российский эмигрант Димитрий Саввин писали на компанию Авена заявления о нарушениях санкционного режима против компании Авена IDS Borjomi Europe и получили от литовского фонда Невзлина Cooperation for Democracy 22 тысячи евро. Эту деятельность также координировал Анатолий Блинов.
Подробнее о связи Якобсона с Невзлиным читайте - "Невзлингейт" набирает обороты в Латвии. Местные масс-медиа замешаны в битвах компроматов российских олигархов (ДОПОЛНЕНО)
Якобсон свою связь с Невзлиным отрицал, назвал корреспондента De facto "ФСБ" и пригрозил судом. Авен недавно потребовал возбудить против Саввина* уголовное дело о клевете. Тем не менее, 7 октября, kompromat.lv опубликовал следующий материал, в котором повторил дезавуированные тезисы политических суррогатов Михаила Ходорковского о связи ФБК с российскими спецслужбами и лоббировании интересов Авена в Латвии.
Этот уголовный процесс станет вторым официальным расследованием в Латвии, связанным с "Невзлингейтом". В пятницу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщило, что начало ведомственную проверку возможной коррупции в латвийских правоохранительных органах на основании расследования ФБК.
*От редакции: Ранее в тексте ошибочно утверждалось, что Авен потребовал возбудить уголовный процесс по обвинению в клевете против Якобсона. Однако, на самом деле он требовал возбудить его против сотрудника фонда Якобсона Bonum Publicum Димитрия Саввина.