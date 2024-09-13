Бывший исполнительный директор "Фонда по борьбе с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального Владимир Ашурков рассказал Delfi подробности визита к нему в Лондон двух высокопоставленных следователей и прокурора из Риги и назвал их имена. Он утверждает, что латвийские правоохранители допрашивали его о покупке особняка, принадлежавшего банку PNB российского предпринимателя Григория Гусельникова. Вчера в своем расследовании покушения на Леонида Волкова, глава ФБК Мария Певчих заявила, что опальный российский миллиардер Леонид Невзлин пытался заказать уголовное дело против Ашуркова в Латвии.

В опубликованной ФБК переписке также есть обсуждение возможности возбуждения за взятку в Латвии уголовного дела против бывшего исполнительного директора ФБК, инвестиционного банкира Владимира Ашуркова - россиянина, с 2015 года проживающего в Великобритании в статусе политического беженца. В России он объявлен в розыск по сфабрикованному обвинению в мошенничестве.

Ашурков и латвийские правоохранители

В расследовании говорится, что к Ашуркову в Лондон приезжали латвийский прокурор и следователи и допрашивали его.

Владимир Ашурков рассказал Delfi, что в декабре прошлого года получил уведомление от Клайда Марклью, старшего следователя британского Serious Fraud Office (SFO) - ведомства, занимающегося расследованиями обвинений в коррупции, взяточничестве и мошенничестве и юридической помощью другим странам. В уведомлении было сказано, что с ним хотят поговорить латвийские следователи по делу банкротства PNB банка. Ашурков согласился. Встреча состоялась 19 марта 2024 года в здании SFO в Лондоне.

Как говорит Владимир Ашурков, на встречу явились трое представителей латвийского правосудия - старший инспектор Татьяна Гордина, прокурор Дмитрий Троицкий и главный инспектор Инесе Хофмане. Все они действительно работают в Госполиции и прокуратуре Латвии. (Дмитрий Троицкий в 2020 году расследовал дело об отмывании денег в Swedbank.)

Встреча, по словам Ашуркова, продолжалась три часа и велась на английском и латышском языках. Следователи и прокурор спрашивали у него, приобретал ли он недвижимость, принадлежащую PNB.

Что у Ашуркова с Гусельниковым?

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !