Все свидетельствует о том, что бывший российский адвокат Анатолий Блинов, арестованный в Польше за организацию нападения на бывшего директора ФБК Леонида Волкова, действовал не в одиночку. По версии газеты Dienа, Блинова, "человека в Риге", поддерживал как минимум один бывший сотрудник Госполиции Латвии Дмитрий Челебий, известный в узких кругах как "серый банкир" и "решала". The Insider называет его "обнальщиком" и утверждает, что именно он является непосредственным организатором нападения на Леонида Волкова.

Кто такой Дмитрий Челебий?

Дмитрий Челебий (1978 год рождения) идеально соответствует принятому в латвийской реальности пониманию образа "решалы", для которых, помимо многих других качеств, важны полезные связи и взаимное доверие, утверждает Dienа. Дмитрий, как и его отец Владимир Челебий, работал в полиции. Сам Дмитрий ушел из уголовной полиции в 2001 году, а его отец Владимир - в 2005 году. С тех пор прошло более 20 лет, но тот опыт работы обеспечил обоим прочные связи и контакты в правоохранительных органах.

Один из бывших коллег Челебия вспоминает, что отец Владимир работал аналитиком в полиции, умел налаживать контакты и поддерживать хорошие отношения с коллегами. На вопрос, есть ли у Дмитрия Челебия при посредничестве отца или без него возможность "разруливать отношения" в полиции и прокуратуре, источник Diena, не задумываясь, ответил утвердительно. В узких кругах также хорошо известен тот факт, что Челебий имеет возможность урегулировать дела с отдельными прокурорами.

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