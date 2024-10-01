Fоtо: SWNS/Scanpix/LETA

Журналист-расследователь Христо Грозев заявил Delfi, что расследованием "Невзлингейта" занимается Федеральное Бюро расследований (ФБР) США. По его словам, в переписке Невзлина и Блинова существуют доказательства коррупции не только в Латвии, но и в Литве и Польше. Он предполагает, что скандал может в ближайшее время захватить страны Центральной Европы.

В ответ на вопрос Delfi Христо Грозев заявил, что кроме польской прокуратуры и контрразведки, а также литовской полиции, в расследовании "Невзлингейта" принимает участие ФБР США.

Отметим, до сих пор об участии ФБР в расследовании "Невзлингейта" нигде не сообщалось.

В запуске этого набирающего силу международного скандала Грозев принял непосредственное участие - именно он идентифицировал подлинность переписки Леонида Невзлина с Анатолием Блиновым.

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