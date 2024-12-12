Часть решений из плана по снижению цен на продукты, предусматривающего, в том числе, и регулирование цен, может быть представлена на рассмотрение правительства еще в этом году, пообещал в программе Spried ar Delfi министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян). Однако экономист SEB банка Дайнис Гайшпутис призвал с осторожностью оценивать ожидаемый эффект.

Напомним, что в ноябре в правительстве задумались над тем, что следует бороться с излишне высокими ценами на продукты питания в супермаркетах - чтобы смягчить финансовую нагрузку на жителей. В том числе, из уст правящих политиков зазвучали слова о том, что есть признаки картельного сговора между торговыми сетями. Министр экономики Виктор Валайнис озвучил несколько идей по ограничению цен, он предложит ввести: