Правящие политики запустили кампанию по ограничению цен на продукты питания первой необходимости. Даже усмотрели признаки картельного сговора крупных сетей. Обещают к концу года принять решения по обузданию "аппетитов" торговцев, но пока неясно какие. Портал Delfi узнал, что думают о снижении цен и обвинении в сговоре представители самих сетей - Rimi, Lidl, Maxima - и Латвийской ассоциации торговцев продуктами.

До конца года Министерство экономики взялось подготовить предложение по потолкам наценок на продукты питания. Планируется устранить разницу в подходах к ценообразованию на местные и импортные товары и способствовать увеличению доли местных продуктов на прилавках.

Министр Виктор Валайнис (СЗК) намерен внедрять европейский опыт. Например, во Франции запрещают утилизацию продуктов. По его словам, это может побудить снижать цену на товар за 4-5 дней до истечения срока годности, а не в последний день с последующей передачей продуктов обратно производителям.

Есть ли в Латвии картель супермаркетов?

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