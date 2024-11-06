"Мы не видим такого риска", - заявил в программе Spried ar Delfi председатель правления Tet Улдис Татарчукс, комментируя опасения, что ожидаемое объединение частично принадлежащих государству компаний Tet и Latvijas Mobilais telefons (LMT) может повысить цены на услуги телекоммуникации. По его словам, давление на цены оказывает множество других факторов.

Таже в случае объединения в Латвии все равно будут три мобильных оператора, утверждает Татарчукс. "Так же, как и наше предложение по оптике никуда не исчезнет - оно будет одним из многих конкурирующих". Татарчукс не ожидает существенных изменений в конкуренции из-за объединения LMT и Tet.

Комментируя причины недавнего роста цен на телекоммуникационные услуги, он сказал, что затраты растут по многим позициям.

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