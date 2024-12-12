Харьюский уездный суд приговорил прокремлевски настроенного таксиста Виталия Третьяка к 6 годам тюрьмы за покушение на убийство украинца Виктора Зинченко. Как выяснил суду, Виталий Третьяк нанес пострадавшему 32 удара ножом в разные части тела, четыре удара представляли угрозу для жизни. Конфликт произошел на национальной почве.

За рулем такси оказался Виталий Третьяк, который впоследствии пригласил пассажира к себе домой. Там, за распитием алкоголя, разговор перешёл на тему войны в Украине, что спровоцировало конфликт, завершившийся поножовщиной.

В суде были заслушаны версии обоих участников конфликта (они существенно расходились), показания свидетелей, а также представлены вещественные доказательства и записи с камер наблюдения.

Рассказываем подробно о ключевых деталях этого дела и разногласиях сторон.

Обращение обвиняемого

Судья Леа Пяхкель объявила, что заседание будет проходить на эстонском языке с переводом на русский. Обвиняемому и пострадавшему предоставили переводчиков.

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