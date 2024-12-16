Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что возглавляемое им ведомство должно быть готово "к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие". Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии министерства.

"Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО", — объяснил свою точку зрения Белоусов.

В заседании также принял участие президент РФ Владимир Путин. Как и Белоусов, он говорил о "противостоянии с Западом". В частности, Путин упрекнул западные страны в том, что они доводят Москву "до красной черты", вынуждая Россию принимать ответные меры.

В свою очередь, Белоусов подчеркнул, что "вооруженные силы Российской Федерации в текущем году решали поставленные верховным главнокомандующим задачи в рамках жесткого противостояния с коллективным Западом, которое продолжает усиливаться и нарастать".

Ранее об угрозе прямого военного конфликта между Россией и странами НАТО говорили европейские официальные лица. "Самое позднее в конце текущего десятилетия российские вооруженные силы будут в состоянии совершить нападение на НАТО", — заявил в октябре глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !