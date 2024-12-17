Спустя 10 дней после свержения правительства Башара Асада лидер сирийской повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа (известный под боевым псевдонимом Абу Мухаммед аль-Джулани) начинает выстраивать диалог с Западом. Глава повстанцев призывает международное сообщество снять санкции, наложенные на Сирию во время правления Асада. В понедельник аш-Шараа провел встречу с британскими дипломатами и представителями ООН.

В ближайшее время глава сирийских повстанцев встретится с представителями Франции и Германии, готовность к сотрудничеству выразили и другие страны Запада.

Аль-Джулани, который сейчас выступает под своим настоящим именем, заявил британскому посланнику Энн Сноу в понедельник о необходимости снять международные санкции, чтобы перемещенные сирийцы смогли вернуться домой.

"Они должны снять все ограничения, которые были наложены на кнут и его жертву — кнута уже нет. Этот вопрос не подлежит обсуждению", — сказал он.

По словам аш-Шараа, повстанческие группировки в охваченной войной Сирии будут расформированы, а их бойцы — переданы в ведение министерства обороны. "Все будут подчиняться закону", — добавил он.

Во время выступления перед членами общины друзов — шиитской ветви ислама, составляющей около 3% довоенного населения Сирии, он также подчеркнул необходимость единства в стране, где проживают разные этнические меньшинства.

"Сирия должна оставаться единой, — сказал он. — Необходимо заключить общественный договор между государством и всеми религиями, чтобы гарантировать социальную справедливость".

Перспективы сотрудничества и "максимальная осторожность"

Для многих стран Запада именно отношение новых сирийских властей к меньшинствам определит курс будущего взаимодействия с ХТШ.

Экс-премьер Эстонии, ныне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что снятие санкций и исключение ХТШ из черного списка будет зависеть от того, "когда мы увидим позитивные шаги, не слова, а реальные шаги и поступки со стороны нового руководства".

Тем временем Германия вслед за Великобританией планирует провести переговоры с представителями группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в Дамаске во вторник, сообщили в министерстве иностранных дел страны. Встреча будет посвящена "инклюзивному переходному процессу в Сирии и защите меньшинств", а также "возможностям дипломатического присутствия".

Во вторник Франция тоже отправила свою делегацию в Сирию. Специальный посланник Франции по Сирии Жан-Франсуа Гийом заявил, что его страна будет на стороне сирийцев в переходный период, добавив, что французская делегация надеется "установить контакт с де-факто властями в Дамаске". Журналист AFP увидел французский флаг, поднятый в холле посольства впервые с тех пор, как миссия была закрыта в 2012 году.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила во вторник, что после свержения режима Асада ее страна готова к взаимодействию с новым руководством Сирии , но призвала к осторожности. "Первые признаки выглядят обнадеживающе, но необходима максимальная осторожность", — отметила Мелони.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил во вторник, что был "воодушевлен" после встреч в Дамаске с новыми лидерами Сирии, добавив, что есть "основа для значительного расширения масштабов жизненно важной гуманитарной поддержки".

Турция и Катар, поддерживающие сирийскую оппозицию, вновь открыли посольства в Дамаске.

Асад был свергнут в результате 11-дневного наступления повстанцев, возглавляемых исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", чьи бойцы с союзниками прорвались с северо-запада Сирии и вошли в Дамаск 8 декабря.

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