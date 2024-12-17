Бывший президент Сирии Башар Асад в своем первом заявлении после бегства из страны утверждает, что не собирался бежать в Россию.

Заявление Асада было опубликовано в понедельник в Telegram-канале канцелярии бывшего сирийского президента, однако неизвестно, кто в настоящее время его контролирует.

В тексте утверждается, что после перехода сирийской столицы под контроль повстанцев Асад отправился на российскую военную базу в провинции Латакия "для наблюдения за боевыми операциями", но увидел, что сирийские войска покинули позиции.

Согласно заявлению, авиабаза Хмеймим также подверглась "усиленной атаке беспилотников", и российские военные решили доставить Асада самолетом в Москву.

В заявлении, опубликованном на арабском и на английском языках, бывший сирийский лидер описывает то, как он якобы оказался заблокирован на российской базе.

"Поскольку покинуть базу было невозможно, Москва обратилась к командованию базы с просьбой организовать немедленную эвакуацию в Россию вечером в воскресенье, 8 декабря, — сказано в заявлении. — Это [эвакуация] произошло на следующий день после падения Дамаска, после разрушения последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных институтов".

9 декабря российские СМИ сообщили, что Асаду предоставили убежище в России, хотя официального подтверждения этому не было. Позже это подтвердили в Кремле.

По словам Асада, "ни разу за время произошедших в Сирии событий" он не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны, и такие предложения ему не поступали.

Но, сказано в заявлении, "когда государство попадает в руки террористов, и возможность на что-либо повлиять утрачена, любая должность теряет смысл".

Пока сирийские повстанцы один за другим брали под свой контроль города, Асад не появлялся на публике. Из-за этого циркулировали слухи о том, что он мог бежать из страны.

Агентство Reuters на прошлой неделе писало, что Асад не предупредил своих сторонников и родственников о бегстве. По версии источника издания, за несколько часов до отъезда из страны Асад собрал высокопоставленных сотрудников спецслужб и военных и заверил их, что "военная помощь от России уже в пути".

Еще раньше агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что побег Асада организовала разведка России: Москва якобы убедила его, что он проиграет борьбу с вооруженными группировками во главе с исламистами, и предложила ему и его семье воспользоваться безопасным коридором, если он немедленно уедет.

Тем временем сирийские повстанческие группировки продолжают формировать переходное правительство.

Самая влиятельная из них, "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической во многих странах, в том числе в ЕС) была создана в 2011 году под названием "Джабхат ан-Нусра" и годом позже присягнула на верность "Аль-Каиде" (также признана террористической в ЕС и других странах).

В 2016 году "Джабхат ан-Нусра" разорвала связи с "Аль-Каидой" и позже, объединившись с другими группировками, взяла название "Хайят Тахрир аш-Шам". Однако ООН, США, Великобритания и ряд других стран продолжают относить ее к террористическим группировкам.

Лидер организации Ахмед аль-Шараа (ранее он был известен как Мохаммед аль-Джулани) пообещал проявлять терпимость к различным религиозным группам и сообществам Сирии. Однако джихадистское прошлое возглавляемой им группировки заставляет некоторых сомневаться в том, что он выполнит свои обещания.

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