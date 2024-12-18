Европейские страны обсуждают отправку войск в Украину в случае прекращения огня. Численность европейского контингента аналитики и источники Reuters оценивают в диапазоне от 40 до 100 тысяч человек, а основную часть сил могут составить военные из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

По данным Reuters, переговоры об отправке европейского контингента в Украину находятся на ранней стадии, но между странами уже есть разногласия — даже по поводу целесообразности обсуждения этого вопроса сейчас. Европейские лидеры, как пишет агентство, не хотят создавать у Владимира Путина впечатление, что пришло время для переговоров и он сможет сохранить свои позиции на поле боя. Однако за кулисами некоторые чиновники рассматривают возможные гарантии, которые ЕС мог бы предоставить Украине.

Один из украинских источников Reuters говорит, что европейские силы сдерживания могут быть сформированы коалицией из пяти-восьми стран. Некоторые аналитики, опрошенные агентством, считают, что численность европейского контингента может составить около 40 тысяч военных.

Бывший специалист по военному планированию из Австрии Франц-Штефан Гади, работающий в Международном институте стратегических исследований, считает, что в ротации, которая будет включать подразделения, готовящиеся к развертыванию, может быть задействовано около 100 тысяч военных. С этой оценкой согласен офицер европейской безопасности, говоривший анонимно.

О таком же количестве в 100 тысяч военных в конце ноября говорили в Службе внешней разведки России. В СВР утверждали, что, согласно поступающей информации, западные страны все больше склоняются к необходимости "замораживания" войны и могут отправить туда до 100 тысяч миротворцев.

Присутствие европейских сил увеличит риск прямой конфронтации с Россией, отмечает Reuters. Возникает также вопрос, должны ли военные действовать под эгидой ООН — чиновники считают, что это даст России слишком большое влияние.

Обсуждение развертывания европейского контингента в Украине в качестве гарантий возможного соглашения о прекращении огня активизировалось после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 7 декабря. Трамп, по информации источников Reuters, исключил участие американских войск в обеспечении гарантий в Украине и настоял на том, что это придется делать европейцам. По данным источников "Радио Свобода", пока обсуждение велось "только в отдельных столицах, а не на уровне НАТО".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом заявлял во время выступления в бундестаге 4 декабря, что отправка немецких солдат в Украину невозможна. Комментируя слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая говорила, что немецкая сторона поддержит "все, что служит миру в будущем", Шольц сказал, что она "просто пыталась сказать ни да, ни нет", а в нынешней ситуации, по его мнению, не может быть речи о том, чтобы отправлять войска в Украину.

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