Избранный президент США Дональд Трамп подал в суд на самое авторитетное издание штата Айова — газету Des Moines Register, а также на ее материнскую компанию и бывшего поллстера, за "наглое вмешательство в выборы" в связи с опросом, опубликованным за несколько дней до президентских выборов 2024 года.

Опубликованный 2 ноября опрос показывал, что Трамп на несколько процентных пунктов уступает Камале Харрис в штате, где он до этого уверенно победил как в 2016, так и в 2020 году.

Незадолго до этого телеканал ABC News согласился выплатить Трампу 15 млн долларов отступных в обмен на отзыв иска, связанного с тем, что телеведущий ошибочно заявил, что Трамп в прошлом году был признан несущим гражданскую ответственность за изнасилование (на самом деле за сексуальные домогательства).

Канал согласился выплатить 15 млн долларов в качестве благотворительного взноса в президентский фонд и музей, который Трамп, как ожидается, откроет после завершения президентского срока.

Враждебное отношение Трампа к американской прессе восходит еще к его первой президентской кампании и, как ожидается, сохранится и во время второго срока.

В иске к Des Moines Register Трамп обвиняет поллстера Дж. Энн Зельцер в "наглом вмешательстве в выборы". Опрос Зельцер пользовался большим авторитетом: считалось, что он лучше многих отражает настроения избирателей в штате, который первым проводит праймериз и долгие годы считался колеблющимся (в последних нескольких избирательных циклах, впрочем, Айова голосовала как типично консервативный штат).

Согласно опросу Зельцер, Трамп мог проиграть в этом штате. Другие опросы в штате указывали на противоположный исход. Опросы общественного мнения стремятся отражать настроения в обществе в момент проведения опроса и не способны предсказывать будущее.

Менее чем через неделю Трамп победил в Айове с перевесом в 13 процентных пунктов.

В иске утверждается, что Зельцер намеренно подтасовала результаты опроса в пользу Камалы Харрис. "Опрос не был "промахом", а скорее попыткой повлиять на исход президентских выборов 2024 года", — говорится в иске.

"По моему мнению, это было мошенничество и вмешательство в выборы, — сказал Трамп на пресс-конференции в понедельник. — Я чувствую, что должен это сделать. Это стоит больших денег, но мы должны разобраться с прессой".

Трамп просит суд присудить ему денежную компенсацию и покрыть судебные издержки, а также заставить новостное издание "раскрыть всю информацию, на которую они опирались" при проведении опроса.

Пресс-секретарь Des Moines Register Ларк-Мари Антон заявила, что газета с самого начала опубликовала детальную методологию опроса и позже признала, что опрос "не отражал итоговый перевес победы президента Трампа на выборах в Айове".

"Мы настаиваем на правомерности нашего освещения этого вопроса и считаем, что судебный иск будет отклонен", — сказала она CBS, американскому партнеру Би-би-си.

Зельцер после выборов завершила свою многолетнюю карьеру. По ее словам, это никак не связано с последним опросом перед выборами.

Другие иски Трампа к СМИ

Ранее Трамп подавал в суд на CNN, Washington Post и New York Times.

Трамп также подал иск на 10 млрд долларов против телеканала CBS за то, что тот якобы смонтировал интервью программе "60 минут" с Камалой Харрис таким образом, чтобы у зрителя сложилось о ней благоприятное мнение. CBS подала ходатайство о прекращении дела.

Трамп также потребовал отозвать у CBS лицензию на вещание, что с негодованием отвергла Федеральная комиссия по связи, назвав требование угрозой свободе слова.

В 2022 году Трамп подал в суд на комитет, присуждающий самую престижную журналистскую награду — Пулитцеровскую премию. Дело связано с заявлением, в котором комитет подтвердил свое решение присудить премию газетам New York Times и Washington Post в 2018 году за репортажи о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Заявление было опубликовано после того, как Трамп призвал отозвать награды за 2018 год. Совет заявил, что по результатам двух независимых экспертиз "ни один отрывок или заголовок, ни одно утверждение или заявление в материалах, ставших победителями, не были опровергнуты фактами, которые появились после вручения премий".

"Испортить ему жизнь"

Как отмечает CBS News, в исках Трампа часто фигурируют заоблачные суммы. Например, он подал в суд на Тимоти О'Брайена после того, как журналист написал книгу, в которой подверг сомнению заявления избранного президента о его собственном благосостоянии.

Трамп потребовал возместить ущерб в размере 5 миллиардов долларов. Дело было закрыто, и позже Трамп сказал репортеру Washington Post, что знал, что не сможет выиграть иск: "Я потратил пару долларов на судебные издержки, а они потратили гораздо больше. Я сделал это, чтобы испортить ему жизнь, чему я очень рад".

Некоторые новостные организации, например Axios, уже предупреждают своих репортеров, чтобы те готовились к росту числа судебных исков от администрации Трампа.

В понедельник Трамп заявил, что правительство США должно заняться этими исками против новостных СМИ, хотя некоторые из них были поданы с обвинениями в клевете.

Хотя доказательный порог для диффамации в суде высок и требует доказательства того, что издание опубликовало заведомо ложную информацию, даже если судья отклоняет иск или СМИ в итоге побеждает, это обходится ему недешево. Судебные разбирательства могут затянуться на месяцы или годы и обойтись компаниям в миллионы долларов.

Сет Стерн, директор по агитации Фонда свободы прессы, заявил, что новый иск Трампа создаст обстановку, в которой "журналисты будут вынуждены постоянно оглядываться через плечо, зная, что приходящая администрация ищет любой предлог или повод, чтобы преследовать их".

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