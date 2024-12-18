Избранный президент Соединненных Штатов Дональд Трамп назвал идею сделать Канаду 51-м штатом США "отличной". Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более 100 млн долларов в год? Это бессмысленно! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом. Они бы значительно сэкономили на налогах и военной защите. Я думаю, это отличная идея", — заявил Трамп.

Delfi не может оперативно проверить, корректны ли высказанные Трампом утверждения об объеме "субсидий" Оттаве и популярности в канадском обществе мнения о том, что страна должна присоединиться к США на правах штата. Трамп также не указал источники этой информации.

Как напоминает Politico, избранный президент США не впервые за последние недели "троллит" власти Канады. В частности, после того, как в конце ноября политик встретился в своей флоридской резиденции с премьер-министром страны Джастином Трюдо, Трамп стал называть его в своих постах "губернатором великого штата Канада".

Напряжение между Оттавой и Вашингтоном усилилось после того, как Трамп пригрозил ввести на канадские товары пошлины в размере 25%. Избранный президент США обвинил власти соседней страны в неспособности побороть незаконную иммиграцию в США и злоупотреблении действующими торговыми соглашениями.

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