Администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением поставок оружия в Украину, чтобы успеть передать их в последние пять недель своих полномочий. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По его словам, администрация вкладывает ресурсы, чтобы передать ранее обещанное оружие до ухода Байдена с поста президента.

"Минобороны предпринимает исторические усилия по переброске огромных партий оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы доставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства", — заявил собеседник телеканала.

12 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Белый дом выделяет очередной пакет "срочно необходимого оружия и оборудования" Украине на сумму в 500 млн долларов. В него вошли, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 мм.

С начала декабря 2024 года это уже третий пакет помощи Киеву от администрации Байдена. 3 декабря США выделили Украине помощь в размере 725 млн долларов, а 7 декабря — еще на 988 млн долларов.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Ранее сообщалось, что представители администрации Байдена опасаются, что при Трампе поставки оружия Украине будут сокращены, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам.

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