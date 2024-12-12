Избранный президент США Дональд Трамп выступил против разрешения Киеву наносить удары дальнобойными американскими ракетами по территории России. Об этом он сказал в интервью журналу Time, который назвал его человеком 2024 года.

"Я категорически не согласен с запуском ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы тоже разжигаем эту войну и усугубляем ее", — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, оставит ли он Украину без поддержки, Трамп заявил, что будет использовать американскую помощь как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении огня.

"Я хочу достичь соглашения [о прекращении огня]. Единственный способ достичь его — не отказываться от него", — сказал избранный президент США.

17 ноября газета The New York Times и другие западные издания сообщили, что президент США Джо Байден дал разрешение Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Официально в Белом доме подтвердили это только 25 ноября.

В ночь на 19 ноября ВСУ впервые нанесли удар ракетами ATACMS по приграничной территории России. Его целью стал военный объект в Брянской области, сообщили в Минобороны России.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Днепру, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности "Орешник". Он отметил, что Россия пошла на это в ответ на то, что ВСУ применили западные дальнобойные ракеты.

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