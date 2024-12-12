Time назвал Дональда Трампа человеком года

Человеком года по версии журнала Time стал избранный президент США Дональд Трамп. В шорт-лист помимо него вошли Илон Маск, Кейт Миддлтон и Юлия Навальная.

Победа Трампа на выборах президента США — историческое событие с самых разных перспектив, пишет Time. Политик будет самым возрастным президентом в истории страны и единственным главой США, признанным виновным по уголовному делу.

Donald Trump is TIME's Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3 — TIME (@TIME) December 12, 2024

Трамп уже становился человеком года по версии Time в 2016 году, когда он впервые выиграл президентские выборы в США.

О том, что Трамп будет назван человеком года, ранее сообщали CNN и Associated Press со ссылкой на свои источники.

По данным CNN, Трамп должен позвонить в колокол, объявляющий открытие Нью-Йоркской биржи, чтобы отметить выход журнала с объявлением человека года.

В ноябре избранный президент дал Time обширное интервью.

В шорт-лист помимо Трампа вошла вдова политика Алексея Навального Юлия Навальная, вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, миллиардер Илон Маск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, подкастер Джо Роган, первая женщина-президент Мексики Клаудия Шейнбаум и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Time называет человека года с 1927 года, нередко это звание достается главам государства. Всего три президента США — Калвин Кулидж, Герберт Гувер и Джеральд Форд — не стали человеком года. Франклин Рузвельт был объявлен человеком года трижды.

В 2023 году человеком года по версии Time стала певица Тейлор Свифт.

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