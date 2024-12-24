Финский бизнесмен Питер Вестербака в интервью Iltalehti выразил надежду, что однажды из Хельсинки все же можно будет добраться в Таллинн на поезде. По его прежним планам, железнодорожное сообщение между Финляндией и Эстонией должно было начаться в канун Рождества 2024 года, пишет Ärileht.

За восемь лет своего существования этот проект столкнулся со множеством препятствий. Компания Finest Bay Area Development, возглавляемая Вестербакой и Кустаа Валтоненом, уже потратила на проект тоннеля миллионы евро.

По словам Вестербаки, сейчас правительства обеих стран положительно относятся к проекту. Но в Эстонии реализацию замедляют местные особенности – особенно много различий с Финляндией связано с процедурами оценки воздействия на окружающую среду.

"В Эстонии все крупные процедуры оценки воздействия на окружающую среду проходят через правительство. Здесь этот процесс гораздо более негибкий по сравнению с Финляндией, где он поддается прогнозированию по срокам", – отметил Вестербака.

Тема строительства тоннеля также обсуждалась на первой встрече премьер-министров Петтери Орпо и Кристена Михала в августе в Хельсинки – тогда Михал с улыбкой сообщил, что пообещал эстонцам, что строительство тоннеля начнется до его выхода на пенсию.

"Эстонский экспресс" полтора года назад писал, что В 2018 году финский бизнесмен Питер Вестербака представил общественности план тоннеля Таллинн-Хельсинки.

"Тоннель как таковой, безусловно, можно построить, вопрос лишь в том, успеют ли увидеть его наши глаза", — сказал тогда изданию архитектор Индрек Аллманн.

"Вестербака, сделавший свое состояние на видеоиграх Angry Birds, выдвинул идею строительства тоннеля между Таллином и Хельсинки в конце прошлого десятилетия. Два года назад он пообещал, что поезд будет курсировать между двумя столицами уже к Рождеству 2024 года, и заявил, что нашел в Дубае и Китае инвесторов для строительства самого длинного в мире подводного тоннеля.

Однако в марте 2021 года тогдашний министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заявил, что управлять таким мега-проектом может только эстонское государство. При этом он не исключил участия в нем частного сектора. После этого Вестербака обратился в суд, требуя права самостоятельно провести оценку воздействия на окружающую среду. С проектом тоннеля он проиграл в суде первой инстанции, но выиграл в окружном суде. Однако окончательные выводы все еще приходится ждать, поскольку государство обжаловало последнее решение в Госсуде.

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