Вечером в среду неизвестные открыли огонь по группе молодых людей, стоявших в очереди у входа в ночной клуб в нью-йоркском районе Квинс. Об этом пишет Associated Press.

По данным полиции, около 23:15 по местному времени (6:15 по рижскому) четверо мужчин подошли к молодым людям, которые пришли на частное мероприятие и ждали возможности попасть в клуб.

Нападавшие открыли по ним огонь. Всего прозвучало не менее 30 выстрелов.

Пострадали шестеро девушек и четверо юношей в возрасте от 16 до 20 лет. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

Нападавшие скрылись с места преступления, их разыскивает полиция. Мотивы преступников выясняются, но по предварительным данным органы правопорядка исключают терроризм.

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