Длившиеся несколько недель переговоры о создании коалиции в составе консервативной Австрийской народной партии (АНП), Социал-демократической партии Австрии (СДПА) и "Новой Австрии и Либерального форума" (NEOS) закончились провалом. Либералы из NEOS в пятницу, 3 января, сообщили, что выходят из переговоров.

Несмотря на интенсивные консультации, прорыва в них достичь не удалось, пояснила председатель либеральной партии Беате Майнль-Райзингер. Она также посетовала на недостаток амбиций партнеров по переговорам. Президент страны Александер Ван дер Беллен, канцлер и лидер АНП Карл Нехаммер, а также председатель СДПА Андреас Баблер поставлены в известность о решении NEOS.

Выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента Австрии) состоялись 29 сентября. Победу одержала правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), получив 28,85% голосов. Правящая АНП заняла второе место с результатом 26,3%, социал-демократы заручились поддержкой 21,1% избирателей, NEOS набрал чуть больше 9%.

АНП и СДПА отказались формировать коалицию с правыми популистами, поэтому консерваторы, социал-демократы и либералы в ноябре начали переговоры между собой. Дискуссии проходили напряженно. Особенно острыми темами стали, в частности, экономическая и налоговая политика. Нехаммер даже угрожал СДПА выходом из переговоров.

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